Медицинская сестра – это призвание и служение

В Гатчинской клинической межрайонной больнице – более 900 медицинских сестер и медбратьев, 60 из них являются руководителями подразделений. Среди «ангелов в белых халатах» есть медсестры с высшим сестринским образованием и студенты вузов, наставники молодых специалистов и авторы публикаций в медицинских изданиях. Гатчинские медсестры работают экспертами в аттестационной и аккредитационной комиссиях, занимаются профориентацией в школах и детских садах, они спортивные и активные, и два года подряд совет по сестринскому делу Гатчинской КМБ входит в пятерку лучших в Ленинградской области.

С поздравлением выступила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

- Мы поистине гордимся профессиональным сообществом медицинских сестер Гатчинского округа – это люди, дающие нам уверенность в завтрашнем дне, настоящие ангелы в белых халатах, без которых немыслима современная медицина. И замечательно, что в нашей стране есть такой профессиональный праздник, когда мы имеем возможность публично сказать всем медицинским сестрам огромное спасибо! Я искренне желаю нашим сестрам милосердия крепкого здоровья, счастья и реализации самых смелых планов. Низкий поклон за ваш труд – такой ценный и важный!

Медсестер и медбратьев поздравил заместитель председателя совета депутатов Гатчинского округа Сергей Воскресенский.

С приветственным словом выступил новый и.о. главного врача Гатчинской КМБ Юрий Шишкин. Он поблагодарил за доверие гатчинскую землю, на которой ему предстоит работать – и привносить положительные изменения в гатчинскую систему здравоохранения. Юрий Михайлович подчеркнул, что костяк медицины составляют именно медсестры: «В помощи пациенту только 20% занимает работа врача, а остальное, непосредственно у койки пациента с любовью и заботой – служение (не назову это работой!) медицинской сестры, которая зачастую лечит своей добротой и сердечностью».

Насколько тяжел и ответствен труд среднего медперсонала новый руководитель Гатчинской КМБ, работавший в юности медбратом, знает не понаслышке. Юрий Шишкин пожелал гатчинским сестрам и братьям милосердия здоровья – как телесного, так и духовного. А главное, любить и быть любимыми.

На празднике было вручено множество наград. За многолетний плодотворный труд по охране здоровья гатчинцев благодарности главы Гатчинского округа и гатчинской администрации получили: процедурная сестра консультативно-диагностического отделения поликлиники Елена Архипова, палатная медсестра урологического отделения стационара Екатерина Анисимова, медсестра Коммунарской поликлиники Елена Федюшина, медсестра отделения врачей общей практики № 4 Вера Доронина, медсестра терапевтического отделения стационара Расмина Абдурзакова, медсестра оториноларингологического отделения стационара Светлана Крупенина, операционная сестра стационара Любовь Мухина, медсестра отделения функциональной диагностики первичного сосудистого отделения Зинаида Яковлева.

С профессиональным праздником медицинских сестер поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Сергей Коняев и Татьяна Бездетко. Как заметила Татьяна Викторовна, каждая медсестра работает практически постоянно, потому что, в случае чего, к ней обращаются все соседи, друзья и родственники: «Я хочу, чтобы у вас всегда хватало сил творить добро. На вас лежит колоссальная нагрузка и ответственность, вы неустанно повышаете свое профессиональное мастерство, чтобы идти в ногу с современной медициной. Огромное вам спасибо за помощь людям, за вашу доброту и большие сердца».

Благодарственными письмами депутатов областного парламента награждены: медсестра стоматологической поликлиники Екатерина Веремейчик, медсестра отделения анестезиологии и реанимации Жанна Редкоус, старшая медсестра противотуберкулезного отделения поликлиники Алена Кокарева, медсестра консультативно-диагностического отделения Елена Архипова, медсестра неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ирина Зеркальная, медсестра Дружногорской амбулатории Александра Мамонтова, медсестра Вырицкой поликлиники Наталья Фокина, медсестра Большеколпанской амбулатории Елена Кандыба, медсестра Красногвардейского кабинета врача общей практики Пудостьской амбулатории Яна Жучкова, медсестра кожно-венерологического отделения поликлиники Александра Маркова, медсестра детской поликлиники Лариса Садовникова.

Благодарность главного врача Гатчинской КМБ за непростой труд и неоценимую помощь в сохранении здоровья пациентов получили лауреаты и победители конкурса профессионального сестринского мастерства, в том числе медсестра-анестезист отделения реанимации и интенсивной терапии Светлана Савушкина – 1 место, старшая медсестра отделения неврологии Яна Гончарова – 2 место, фельдшер детского сада № 17 Галина Кузнецова – 3 место.

Исполнительный секретарь Гатчинского отделения партии «Единая Россия» Наталия Деминенко вручила благодарственные письма коллективу медицинских сестер Гатчинской КМБ, а также фельдшеру Веревской амбулатории Валентине Риге – главному участнику проекта Гатчинского отделения «Единой России» «За жизнь» по обучению школьников оказанию первой помощи.

Председатель профсоюзного комитета Гатчинской КМБ Дарья Костикова выразила благодарность коллегам – всем, кто от приемного покоя до выписки идет рука об руку с пациентом, кого можно назвать сердцем лечебного процесса. За активную позицию в работе профсоюзного комитета Гатчинской КМБ почетной грамотой награждены медицинский брат и медицинская сестра приемного отделения стационара Александра и Степан Шагаровы.

С поздравительным словом к коллегам обратилась член правления региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела», главная медицинская сестра Гатчинской КМБ Наталия Земко.

Будущие коллеги – студенты 102-с группы Гатчинского филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти – в качестве поздравления старшим товарищам исполнили гимн медицинских сестер. И, по традиции, с творческими подарками выступили юные вокалисты – дети медицинских сестер Гатчинской КМБ: София Костикова, Екатерина и Юлия Басалаевы и Ангелина Крупенина.

Екатерина Дзюба