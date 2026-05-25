Весеннее настроение – по-гатчински

Гатчинский весенний фотокросс – командное творческое соревнование, где участникам дается несколько тем для фотографий.

Для конкурсантов это прекрасная возможность насладиться весенними пейзажами и проявить свои творческие способности в компании друзей. Кто будет в кадре и что будет происходить – решают сами фотографы. Для отдельных тем есть небольшие ограничения. Например, на фотографиях на тему «Гатчинские ритмы – время расцветать» не должно быть вывесок, а на фото «Жизнь в контрасте» не разрешается изображать свою команду. А вот участвовать в конкурсе могли все желающие, без ограничений.

В фотокроссе-2026 приняли участие 11 команд. Работы оценивались по четырем критериям: соответствие и раскрытие заявленной темы, оригинальность идеи, техника исполнения и скорость сдачи работ.

Старт и подведение итогов прошли в Молодёжном пространстве «Поток». По результатам конкурса команды получили заслуженные награды.

Тему «Гатчинские ритмы – время расцветать» лучше всех раскрыла «Жемчужная команда 23», второе место – у команды «Мамы Гатчины», третье – у команда «Зоркий глаз».

Победителем фотокросса в номинации «Жизнь на контрасте» стала команда «Драб», второе место – «Тайцы мотайцы», третье место – «Пиксели в фокусе».

Тема «Цвет, которого нет» принесла еще одну победу «Жемчужной команде 23». Второе место заняла команда «Ну, погоди!», третье – «Тайцы мотайцы».

Тема «Я не я» вновь вывела в лидеры «Жемчужную команду 23».

Жюри отметило участников конкурса, проявивших свои таланты в отдельных номинациях. Команда «ЯсНас» награждена в номинации «Я художник - я так вижу», команда «Пиксели» отмечена в номинации «Вспышка цвета», «4 версты» - в номинации «Режиссура кадра», а команда «Кака Макака» - в номинации «Гроза следующего сезона».

В итоге самое большое количество баллов и наград собрала «Жемчужная команда 23» - педагоги детского сада №23 города Гатчины. Они одержали победу в трех номинациях. И это яркое подтверждение того, что гатчинские педагоги не только заботливые и вдохновляющие наставники, но и разносторонние и очень творческие люди.

- Выражаем искреннюю благодарность организаторам фотокросса за проведение яркого и запоминающегося мероприятия, а членам жюри - за объективную оценку и профессионализм, - поделились впечатлениями педагоги. - Спасибо за возможность проявить себя и порадовать своим творчеством!

Татьяна Можаева