Гатчинский маршрут «Крутой локации»

Первыми по новому маршруту 20 мая прошли представители региональных средств массовой информации. Журналисты познакомились с двумя передовыми предприятиями Гатчинского округа, посетили музей истории военной авиации и прогулялись по Приоратскому парку. Этот маршрут был запущен в рамках программы «Крутая локация», которая в Ленинградской области работает с 2025 года. Задача – разработка экскурсионных маршрутов, гармонично сочетающих промышленные, исторические и культурные аспекты.

Первым пунктом стал «умный» завод «Систэм Электрик» в Коммунаре – предприятие по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения. Для журналистов провели увлекательную экскурсию по цеху и показали роботизированные линии, цифровые инструменты управления, инновационные решения. Это предприятие – яркий пример внедрения передовых технологий в традиционное производство.

С 2010 года СЭЗЭМ производит элегазовые моноблоки для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры. Ячейки RME производства СЭЗЭМ стали первым устройством, которое локализовала «Систэм Электрик». Электромоноблоки используются в трансформаторных подстанциях жилого сектора и крупнейших промышленных объектов России, в том числе инфраструктуре лидеров электросетевого комплекса, ТЭК, металлургии и химической промышленности. По всей стране установлено более 100 тысяч таких устройств. В 2024 году в рамках стратегии по локализации ключевых продуктов на заводе СЭЗЭМ началось производство низковольтных воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. Они предназначены для энергетики и отраслей промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности оборудования.

Далее гости посетили завод «Петрокон» в промзоне в Мариенбурге – единственный на Северо-Западе России производитель алюминиевого профиля методом экструзии. Продукция предприятия востребована в строительстве и промышленности, из алюминиевых профилей «Петрокона» изготавливают лестницы, карнизы, двери, детали для самолетов, поездов, медицинского оборудования. Даже бампер главного автомобиля страны – «Ауруса» – сделан из профиля «Петрокона». Производство отличается высокой степенью автоматизации и экологичности.

Обе промышленных компании активно занимаются профориентацией, проводят экскурсии для выпускников школ и студентов, чтобы привлечь молодые кадры, в которых сегодня нуждается каждое производство. Новый экскурсионный маршрут в рамках проекта «Крутая локация» призван помочь привлечь внимание к предприятиям – и потенциальных партнеров, и возможных сотрудников.

Третьей остановкой пресс-тура стал музей истории военной авиации в Гатчине – на месте первого военного аэродрома России. Здесь можно не только увидеть и потрогать самолеты и космическую капсулу, но даже «полетать» на авиасимуляторе. Музей также является центром патриотического и научно-просветительского туризма. Здесь журналисты познакомились с экспозицией, посвященной развитию отечественной авиации.

Завершился тур посещением Приоратского парка и Приоратского дворца – уникальных объектов культурного наследия федерального значения.

Мероприятие стало важным шагом в популяризации промышленного и культурного туризма Ленинградской области. Пресс-тур позволил журналистам не только познакомиться с достижениями промышленности, но и увидеть, как современные технологии и историческое наследие могут гармонично сочетаться, формируя уникальный облик Ленинградской области.

- Это первый разработанный маршрут на территории Гатчинского округа в рамках проекта «Крутая локация» и, безусловно, это дает нам возможность продемонстрировать и уникальность гатчинской земли, и наш промышленный потенциал – высокотехнологичные производства, – прокомментировала заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике и цифровому развитию Галина Никифорова. – Это один из способов для предприятий повысить узнаваемость продукции, укрепить бренд отечественного производства и, в то же время, это стимул и способ вызвать интерес молодежи к техническим специальностям на территории округа. Спрос со стороны потребителя есть, рынок туризма очень гибкий, и наши промышленные предприятия могут закрыть эту нишу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высоко оценил новый маршрут «Крутой локации».

«Принципиальный момент: доступ на реальные производства в обычной жизни закрыт. А программа дает уникальные возможности узнать область с новой стороны. Маршрут рассчитан на широкую аудиторию: школьники и студенты, семьи с детьми, деловые делегации», - подчеркнул уникальность маршрута Александр Юрьевич.

Особенность программы «Крутая локация» – комбинированные туристические маршруты, органично сочетающие культуру и промышленность. В течение прошлого года число участников проекта выросло на 13 компаний, а количество посетителей превысило 16700 человек. Промышленный туризм открывает в Ленобласти новые горизонты. Туроператоры формируют комплексные туры: подробности на официальном сайте: kruto47.ru

Результат оценили на федеральном уровне: проект признан лучшим среди всех участников программы «Открытая промышленность».

Екатерина Дзюба