Жизнь на кончиках пальцев: дачная история семьи Федониных

Все трое членов семьи Федониных – потомственные гатчинцы. Все потеряли зрение в молодом возрасте. Обостряет ситуацию и ухудшенный слух. Тем не менее эти люди не сдались – они не просто нашли свое место в жизни, но и сохранили оптимизм, любовь к земле и радость от плодов рук своих.

В гости к семье Федониных – Тамаре, ее детям Галине и Николаю – мы пришли с заместителем председателя Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых Людмилой Васильевной Шайнюк, которая и рассказала нам о чудесах на их усадебном участке. В квартире Федониных чисто и уютно, все предметы находятся в строго определенных местах, чтобы их легко было найти в темноте, в которую погружены хозяева. Главные места в комнатах – конечно же, самые светлые – отведены бесчисленным горшочкам с рассадой.

«Нам некуда было деваться»

В беседе с Федониными не устаешь удивляться их живости и доброте.

Тамара Аркадьевна – старшая женщина в этой семье, ей 88 лет. Она родилась в 1938 году в семье, которая жила в Гатчине в Мариенбурге, на улице Средней.

- Когда началась война, мы поехали к бабушке, в деревню Старые Смолеговицы, – вспоминает Тамара Аркадьевна. – Однажды нашу семью, как и многие другие, немцы погрузили в товарные вагоны и куда-то повезли. Довезли нас до Пскова, в пересылочный лагерь. Потом отправили еще дальше – в Латвию. Нас с мамой и бабушкой и еще одну семью забрали хуторяне. Хозяева были зажиточные: у них было большое хозяйство, ферма. Взрослые работали, а мы, маленькие, пасли стадо.

Вернулись мы в 1945 году, вместе с нашими войсками. Приехали в бабушкину деревню Старые Смолеговицы, а там – ни кола, ни двора. От деревни одни фундаменты остались. Немцы согнали всех оставшихся жителей в сарай и сожгли их, а потом и всю деревню. Приехали в Гатчину, но наш дом тоже был разбит. Мама сняла маленькую комнатушку в городе.

В 1946 году Тамара Аркадьевна пошла в школу. Окончила десять классов. Работала на обувной фабрике «Скороход» в Гатчине. Потом отучилась в механико-технологическом техникуме в городе Кимры под Тверью, после чего работала на фабрике уже мастером. Поступила в институт легкой промышленности в Ленинграде, но пришлось уйти после второго курса – зрение стало падать, трудно было ездить туда из Гатчины.

Получив первую группу инвалидности, Тамара Федонина продолжала работать: 19 лет она отдала фабрике «Скороход», еще 20 лет, до 1998 года, отработала на УПП «Свет» в Гатчине. И не просто трудилась, а еще и занималась общественной работой в профкоме.

Дочь Тамары Аркадьевны – Галина Владимировна, окончив десятилетку, поступила в институт. К сожалению, ей тоже пришлось оставить вуз через два курса из-за проблем со здоровьем. Получив инвалидность по зрению, Галина Владимировна продолжала работать: в лаборатории завода «Гатчинсельмаш», в школе, потом на УПП «Свет». Ее общий трудовой стаж – 25 лет.

Николай Владимирович Федонин тоже большой труженик. Окончил школу, отслужил в армии. Получив профессию повара, два года работал по специальности. Инвалидность по зрению заставила его перейти на другую работу. Десять лет Николай Владимирович трудился на заводе «Ленинец» в Гатчине. Сейчас работает в гатчинском филиале ООО «Санкт-Петербургский УРП «Свет» (предприятие Всероссийского общества слепых).

Дачная история

Как рассказала Тамара Аркадьевна, их дачная эпопея началась еще в 1954 году.

- У нас было всего три соточки в садоводстве «Рошалец», – вспоминает она. – После приватизации нам пришлось эту землю продать. В 1992 году городской исполком выделил нам участок в деревне Романовка. Работы было много. Копали как тракторы, корчевали заросли, кочки. Поставили летний домик с верандой, теплицы. Провели воду, душ

соорудили.

Можно сказать, что садово-огородный сезон в этой семье длится почти целый год. Подготовка к нему начинается уже в ноябре, когда незрячие садоводы-огородники начинают запасаться всем необходимым к новому сезону. Всё нужное заказывают в магазинах, в том числе семена, землю, удобрения. Обслуживающий семью соцработник забирает и приносит из магазина семена. Землю и удобрения доставляют уже на участок в Романовке.

- Мир не без добрых людей, – говорит Галина Владимировна. – Для многих мы постоянные клиенты. Когда заказываем, нам всё рассказывают о нужных товарах: какие они, а что лучше не брать. Так потихонечку и управляемся.

В январе-феврале начинается работа с рассадой. В марте уже тянут зеленые листочки к свету «подростки» перцев, помидоров, огурцов. Проклюнулись почки у укорененных черенков роз. Там, где потемнее, проснулась семенная картошка.

Галина Владимировна помнит наизусть десятки и сотни разных сортов своих растений. Семена некоторых сортов помидоров получает сама, из плодов. Помидоры из них вырастают лучше и вкуснее, чем в магазине.

Чтобы не ошибиться в сортах, Галина Владимировна вставляет в стаканчики с рассадой пластиковые ложечки и ножи, используя схему по алфавиту. Для каждого сорта – свое количество ножей и ложечек.

Семейный подряд

Определившись с рассадой, Федонины начинают с нетерпением ждать теплых дней, когда можно будет выехать на дачу. Семья проводит на своем участке почти всю весну, лето и начало осени. Сначала ездили на автобусе, но от него почти полтора километра до дачи. Когда совсем плохо стали видеть, начали ездить на такси.

- Мы кого-то одного любим: парикмахера, диспетчера, таксиста, – улыбается Тамара Аркадьевна. – Раньше, бывало, таксисты могли завезти нас совсем не туда. Адрес сложный, навигатор не справляется. Высаживали в незнакомом месте, а мы же не видим, куда нас привезли. А сейчас стараемся одного и того же водителя вызывать.

Часть рассады Федонины высаживают в парники, остальное – в открытый грунт. На даче в Романовке трудятся по принципу коллективного подряда, делая кто что может и кто что любит.

- Я на подхвате, – говорит Тамара Аркадьевна. – Ноги меня сейчас подводят, хожу по участку с тростью или на ходунках. Раздаю команды, сажаю огурцы на улице, занимаюсь клубникой. Принесут всё, поставят, а я сажаю.

Клубники у Тамары Аркадьевны – девятнадцать сортов!

- Главное, как бы не забыть, где кто сидит, – улыбается она.

– Есть у нас и клубничный «ветеран» – сорт «Лорд» с 1979 года: крупный, красивый, сладкий. Когда-то мы выписывали журнал «Цветоводство и приусадебное хозяйство», где случайно увидели картинку: девочка с корзинкой такой клубники. Галя специально ездила в Москву за ней.

Николай Владимирович занимается традиционно мужским трудом: обрабатывает землю, окучивает, поливает. Также в его обязанности входит забота о картошке. Картошки у Федониных немного, сажают только для себя, зато несколько разных сортов.

Всем остальным занимается Галина Владимировна – самая молодая и энергичная.

- Про каждый сорт знаю всё в мельчайших подробностях, – говорит она. – Каждому растению нужен свой микроклимат: земля, вода, свет. Мы выращиваем не только традиционные для наших краев растения, но и виноград. Винограда у нас больше десяти сортов. Вызревает в наших широтах нормально: крупные грозди, сладкие ягоды. Заказываем саженцы из Воронежа, Выборга, Челябинска, Гатчинского округа. Однажды даже заняли с виноградом призовое место на конкурсе садоводов-огородников в региональной организации ВОС. Выращиваем кабачки и тыквы. Когда-то были и дыни в парнике. Рос у нас и арбуз.

Чудо-грядки

Особая гордость семьи Федониных – двухэтажные чудо-грядки.

- Тоже высмотрели их когда-то в журнале для огородников и садоводов, – говорит Тамара Аркадьевна. – Это грядки-«пирамиды»: ширина – 1,20 м, а длина – хоть километр. Огораживаем их шифером, заполняем землей. Потом ставим второй ряд шифера. Раньше были трехэтажные грядки, а теперь не дотянуться – только два этажа оставили. Площадка получается большая: в нижней части можно посадить всё что угодно: морковку, свеклу, клубнику. Наверху сажаем цветы. Глядя на нас, и соседи такие грядки стали делать.

На даче у Федониных много цветов, а раньше было и того больше.

- Сейчас стало тяжело их укрывать на зиму, – рассказывает Галина Владимировна. – Стараемся сажать такие цветы, с которыми не надо возиться: пионы, хосты, розы, тюльпаны, лилии. Нам надо, чтобы они были душистыми или крупными. Сортов пионов у нас – не перечислить! Два самых старых – еще бабушкины. Много роз – и старых, и новых сортов. Растут и в открытом грунте, и в теплице. Специально сажаю одну в парник, чтобы пчел привлекать.

Растут на даче в Романовке и хвойные растения разных видов и сортов, много ягодных кустарников, яблонь и груш.

И всё-таки, как же на даче без зрения? О некоторых способах распознавания растений мы уже упомянули выше.

- Пропалывая, вырываем травку руками, – рассказывает Галина Владимировна. – Если встретилось что-то непонятное, ждем, пока подрастет, чтобы узнать, что это такое.

Работа руками – самое важное в садово-огородной жизни Федониных. Трудясь на земле, они никогда не надевают перчаток.

- Наши руки не просто всё чувствуют. Они видят. У нас зрение – на кончиках пальцев, – говорит Тамара Аркадьевна.

Щедрые души

Незрячие садоводы-огородники Федонины – бесконечно добрые люди.

- Нам очень нравится всё выращивать, а съедать не успеваем, – улыбается Галина Владимировна. – Нам много не надо, так что часть урожая раздаем друзьям и знакомым.

Часть урожая Федонины сохраняют на зиму. Как правило, в виде заморозки. Огурцы солят, часть свеклы маринуют, а из ягод и фруктов делают очень вкусные настойки.

- Нам много кто помогает – кругом хороших людей много, – говорит Тамара Аркадьевна.

– Саша Курицын привозит нам грибочки, которые сам собирает и чистит для нас. Привозит нам и ягоды: бруснику, чернику, морошку, голубику. Да и девчонки из нашего Общества слепых нас не забывают – всегда помогут, если попросим.

Федонины ждут не дождутся, когда потеплеет и можно будет выехать на дачу.

- Мы только и мечтаем – скорей бы на воздух! – говорит Тамара Аркадьевна. – Мы же всю зиму в четырех стенах сидим, с самого октября. Самое главное для нас – мы заняты, у нас есть забота. Мы занимаемся тем, что любим. Многие незрячие люди замыкаются в четырех стенах и никуда не выходят вообще. Конечно, деньги уходят на дачу немалые, но это наше увлечение, для которого ничего не жаль. Это нам в радость!

Мнение эксперта

Труд, который в радость, да еще и на свежем воздухе, приносит заметную пользу для здоровья. Как отмечает директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, физическая активность на свежем воздухе улучшает работу сердца, нормализует давление, укрепляет мышцы и суставы. А положительные эмоции, которые мы получаем, наблюдая за развитием растений, не говоря уже о сборе урожая, снижают уровень стресса, укрепляют память и внимание.

«Когда мы сажаем растения своими руками, наводим порядок в саду или просто гуляем в окружении зелени, мы не только тренируем тело, но и даем отдых своему уму. Именно в таких простых занятиях – секрет здорового долголетия», – уверена Ольга Ткачева.

Устроить свой маленький рай на земле, заботиться о нем, чувствовать радость общения с землей, наслаждаться плодами трудов своих – настоящее искусство жизни.

Юлия Лысанюк