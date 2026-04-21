Ленобласть наращивает кооперацию с предприятиями Узбекистана

На экспозиции собрали предприятия, которые уже работают с узбекским рынком и наращивают кооперацию с партнёрами республики. Среди них SLOTEX, INTERTOUCH, MIRUMED, Всеволожский крановый завод, Thermex, СТЭЛС, «Блокфайер», Охтинский механический завод, Dendor, EPDM.RU, Attika и ПК «Миаком». Отдельно губернатор представил технологии группы «Антарус» для сферы ЖКХ: компания выпускает инженерные системы и предлагает комплексные решения для водоснабжения, канализации и тепломеханики.

«Ленинградская область последовательно наращивает экономическое сотрудничество с Узбекистаном. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 13,4 процента и составил 88,3 млн долларов. Экспорт из Ленинградской области достиг 70,2 млн долларов, импорт составил 18,1 млн. На этот год ставим задачу выйти на товарооборот в 100 млн долларов и параллельно расширять совместные производства, чтобы кооперация росла уже не только в торговле, но и в промышленности», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.