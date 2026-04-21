Ленинградская область принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России»

«Единая Россия» сегодня помогает выстраивать эффективное взаимодействие муниципалитетов. Прошедший год в партии был объявлен Годом муниципального депутата, одна из целей которого — усиление внутрипартийной коммуникации, сказал Председатель партии на мастер-лекции «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны».

Он напомнил, что «Единая Россия» лидирует среди политических партий по уровню представительства на муниципальном уровне.

«Наши однопартийцы — это 84% от общего числа местных депутатов. Более 130 тысяч человек. Работа местного самоуправления прямо ассоциируется с достижениями «Единой России», — заметил он.

С муниципальным уровнем управления прямо связаны большинство партийных проектов «Единой России». Все они участвуют в создании современной инфраструктуры в муниципалитетах: это общественные пространства, музеи, библиотеки, спортзалы, ФАПы, школы и детские сады.

Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам.

Народная программа «Единой России» позволила серьёзно обновить муниципальную инфраструктуру, повысить уровень жизни в малых городах и на селе: жители получили доступ к цифровым сервисам, открыли для себя новые возможности в сфере образования, медицины, досуга и многом другом, сообщил Председатель партии.

Только за последние пять лет в России благоустроено около 50 тысяч общественных и дворовых территорий. Более полутора тысяч проектов получили гранты по итогам десяти конкурсов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Делегация от Ленобласти в состав которой вошли представители муниципалитетов, а также Правительства региона принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России» в Москве. В столице собрались около 7 тысяч представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней. Участники в прямой коммуникации с федеральными экспертами обсудят вопросы и перспективы комплексного развития территорий, лучшие практики работы на местах.

«Важно, что на форуме собираются представители всех регионов страны. Когда ты видишь коллег из других субъектов, всегда есть возможность обсудить общие успехи в развитии, проблемные вопросы. Есть возможность узнать нюансы о получении дополнительного федерального финансирования по различным проектам. Для нашей «Команды47» — это еще одна возможность для развития», — поделилась впечатлениями от форума председатель комитета по местному самоуправлению Ленинградской области Марина Григорьева.

Напомним, что Всероссийский форум «Малая Родина — Сила России» проводится ежегодно по поручению Президента Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.

