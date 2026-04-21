Ленобласть будет производить минеральные удобрения для дачников
Компания «ФосАгро» на своей площадке в Волхове планирует выпускать минеральные удобрения в мелкой фасовке для дачников, личных подсобных и фермерских хозяйств.
Рубрики: Экономика
Об этом шла речь на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с руководством компании на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.
«Со своей стороны поможем проекту на старте, соберем муниципалитет, профильные службы и торговые сети, чтобы без лишних проволочек выстроить выход продукции в розницу. Ленинградская область заинтересована в том, чтобы такие проекты быстрее доходили до покупателя и давали области новые рабочие места, налоги и развитие промышленной площадки», — отметил Александр Дрозденко.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.