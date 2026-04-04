Равнение на «Вектор»!
Полуфинал XVIII фестиваля молодых избирателей Ленинградской области прошел 3 апреля в поселке Горбунки Ломоносовского района. Поздравляем команду «Вектор» Вырицкого подростково-молодежного клуба с блестящей победой!
В состязании приняли участие 17 команд, из них четыре команды из Гатчинского округа.
На втором месте - команда «Импульс» совета молодежи поселка Форносово Тосненского района, на третьем – команда «Выборком» Выборгского филиала ЛГУ им. Пушкина.
Приз зрительских симпатий вручен команде «МС» из Пудости.
Дипломами участников полуфинала награждены две гатчинские команды – «Мы» Гатчинского государственного университета и «За кадром» Рождественского подростково-молодежного клуба.
Вырицкая команда «Вектор» будет представлять Гатчинский округ в финале фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, который пройдет 10 апреля в Гатчине.
Татьяна Можаева