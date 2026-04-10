В Гатчине идет строительство дороги «IQ — Окей»

В рамках еженедельного объезда территории глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим проверила ход строительства автомобильной дороги «IQ — Окей» — важного проекта для транспортной инфраструктуры Гатчины.

Строительство участка улично‑дорожной сети (продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе — от жилого комплекса «IQ» до гипермаркета «Окей») идёт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». 

Проект поможет улучшить доступность новых жилых районов и разгрузить въезд в город.

- Дорога «IQ — Окей» представляет собой участок магистральной - улицы регионального значения. Проезжая часть предусматривает четыре полосы движения, а её общая площадь — 1 984,52 м². В рамках обустройства инфраструктуры вдоль дороги будут проложены тротуары площадью 561,36 м², обеспечивающие пешеходный доступ и повышающие безопасность дорожного движения, - рассказала Людмила Нещадим.