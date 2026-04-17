День памяти святой Марии Гатчинской

Сегодня исполнилось 20 лет причисления Синодом Русской Православной Церкви к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской преподобномученицы Марии Гатчинской.

Утром в нижнем храме Павловского собора прошла Божественная литургия, которую возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

На месте дома м. Марии на пересечении улиц Соборной и Карла Маркса отслужен молебен. 