В Гатчине – новые правила для электросамокатов
Для повышения безопасности дорожного движения и упорядочения использование электросамокатов с 6 апреля в Гатчине действует постановление администрации № 3373, которое устанавливает порядок передвижения и размещения средств индивидуальной мобильности – СИМ – на территориях общего пользования Гатчинского округа.
Максимальная скорость движения электросамокатов и других СИМ в городе – 15 км/ч, в зонах ограничения – 10 км/ч.
Самокат должен находиться в исправном состоянии: с исправной тормозной системой, звуковым сигналом, фарой и светоотражателями, с ограничителем скорости и различимым номером.
Оставлять самокат разрешено только в специально отведённых местах.
Запрещено:
- использовать СИМ в состоянии опьянения;
- перевозить детей, животных и громоздкие вещи;
- кататься на одном устройстве вдвоем, втроем и более.
При пересечении проезжей части нужно спешиваться; пешеходы имеют приоритет: если движение на электросамокате создает помехи, нужно сойти с устройства.
Где в Гатчине запрещено использовать и оставлять самокаты:
- ул. Соборная (от пр. 25 Октября до ул. Карла Маркса);
- ул. Радищева (сквер «Юность», ограниченный улицами Радищева, Карла Маркса и Госпитальным переулком);
- ул. Гагарина (пешеходная часть от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого);
- Госпитальный пер. (скверы, ограниченные пр. 25 Октября, Госпитальным пер., ул. Радищева);
- бульвар «47 Регион» на Рощинской ул.;
- Красная, д. 5 (вблизи здания УМВД России «Гатчинское»).
Где нельзя размещать самокаты:
- на проезжей части и велодорожках;
- на тротуарах шириной менее 3 метров;
- ближе 1 метра от края проезжей части;
- в радиусе 5 метров от остановок общественного транспорта;
- перед входами в социально значимые объекты (в радиусе 10 метров);
- на газонах, детских и спортивных площадках, мостах и т. д.
В местах размещения самокаты должны стоять на подножке, не опираясь на объекты городской инфраструктуры (дорожные знаки, светофоры, столбы электропередач, опоры освещения и связи, уличную мебель, малые архитектурные формы и пр.). Не допускается пристегивание самокатов к указанным объектам, а также нагромождение одного самоката на другой.
Ответственность за использование неисправных самокатов лежит на их собственниках; ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации самокатов также возлагается на собственника, либо на водителя электросамоката.
В случае нарушения правил размещения и эксплуатации электросамокатов специализированная организация – Гатчинское управление благоустройства и дорожного хозяйства – уполномочена эвакуировать самокаты на охраняемую стоянку.
Подробнее с текстом постановления № 3373 можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального округа.