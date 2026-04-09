В Гатчине – новые правила для электросамокатов

Максимальная скорость движения электросамокатов и других СИМ в городе – 15 км/ч, в зонах ограничения – 10 км/ч.

Самокат должен находиться в исправном состоянии: с исправной тормозной системой, звуковым сигналом, фарой и светоотражателями, с ограничителем скорости и различимым номером.

Оставлять самокат разрешено только в специально отведённых местах.

Запрещено:

- использовать СИМ в состоянии опьянения;

- перевозить детей, животных и громоздкие вещи;

- кататься на одном устройстве вдвоем, втроем и более.

При пересечении проезжей части нужно спешиваться; пешеходы имеют приоритет: если движение на электросамокате создает помехи, нужно сойти с устройства.

Где в Гатчине запрещено использовать и оставлять самокаты:

- ул. Соборная (от пр. 25 Октября до ул. Карла Маркса);

- ул. Радищева (сквер «Юность», ограниченный улицами Радищева, Карла Маркса и Госпитальным переулком);

- ул. Гагарина (пешеходная часть от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого);

- Госпитальный пер. (скверы, ограниченные пр. 25 Октября, Госпитальным пер., ул. Радищева);

- бульвар «47 Регион» на Рощинской ул.;

- Красная, д. 5 (вблизи здания УМВД России «Гатчинское»).

Где нельзя размещать самокаты:

- на проезжей части и велодорожках;

- на тротуарах шириной менее 3 метров;

- ближе 1 метра от края проезжей части;

- в радиусе 5 метров от остановок общественного транспорта;

- перед входами в социально значимые объекты (в радиусе 10 метров);

- на газонах, детских и спортивных площадках, мостах и т. д.

В местах размещения самокаты должны стоять на подножке, не опираясь на объекты городской инфраструктуры (дорожные знаки, светофоры, столбы электропередач, опоры освещения и связи, уличную мебель, малые архитектурные формы и пр.). Не допускается пристегивание самокатов к указанным объектам, а также нагромождение одного самоката на другой.

Ответственность за использование неисправных самокатов лежит на их собственниках; ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации самокатов также возлагается на собственника, либо на водителя электросамоката.

В случае нарушения правил размещения и эксплуатации электросамокатов специализированная организация – Гатчинское управление благоустройства и дорожного хозяйства – уполномочена эвакуировать самокаты на охраняемую стоянку.

Подробнее с текстом постановления № 3373 можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального округа.