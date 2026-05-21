Мой скорый выбор

Нынешний курс в медицинском колледже был экспериментальным: студенты учились по ускоренной интенсивной программе три года вместо четырех. На выбор студентов в немалой степени повлиял их преподаватель и по совместительству заведующий Гатчинской подстанцией скорой помощи Александр Чуличков, под началом которого стремятся работать новоиспеченные фельдшеры. Молодыми медиками движет азарт, любопытство, идеализм – проще говоря, призвание.

Как недавние школьники стали адептами скорой помощи? Третьекурсники рассказали о своем видении профессии и планах.

«А погнали в медицинский?»

Дарья Димова поступила в медицинский колледж после 11-го класса – за компанию:

- Как-то раз мы сидели с моим другом на уроке русского, и он предложил: «А погнали в медицинский?», имея в виду этот колледж. Так вот мы поступили.

- А поступить сложно было?

- Поступить-то было несложно – сложно было продержаться, потому что у нас на первый курс пришло почти 30 человек, а к концу третьего осталось 17.

- Отчислены за неуспеваемость?

- И за неуспеваемость, и на фоне эмоционального потрясения, потому что многие не выдерживали и уходили сами. Нас сразу погрузили в медицину, началась анатомия, латынь, микробиология. Всё это было очень ново и сильно отличалось от школьного уровня. Поначалу было тяжело адаптироваться и понять, что детство закончилось. Тут всё строго: либо ты учишься, либо – до свидания.

- Как быстро вы поняли, что ваш выбор – правильный?

- Ну, если честно, сомнения были. Хотя изначально я и собиралась на скорую помощь, потому что я не люблю сидеть, бумажки перебирать – хочется адреналина в жизни. Но потом как-то задавила рутина… А в конце третьего курса на практике на скорой помощи я прямо загорелась – и пошла к Александру Алексеевичу, подписала целевое. До этого, конечно, у нас уже была практика – в поликлиниках, ФАПах, в стационаре, но там не так интересно. А на скорой мне понравилось сразу, в первый же день.

- Расскажите про ваш первый день на скорой – как он прошел?

- Первый день был спокойным. Мы поехали с фельдшером по вызовам, в основном к бабушкам с давлением. Вообще, процентов 80 вызовов – это гипертоники, либо люди, которые хотят, чтобы их отвезли в больницу – провериться. Но потом был случай, когда я поняла, что – да, именно этим мне хочется заниматься. К нам поступил вызов в поликлинику – сопроводить в стационар пожилую женщину с легкой пневмонией на фоне дыхательной недостаточности. Мы приехали в поликлинику и начали стандартные процедуры: измерять давление, снимать кардиограмму – и увидели на ЭКГ нарастающий инфаркт. И вот тут действия фельдшера – моего наставника, его спокойствие, точно отработанные манипуляции меня просто поразили. Потому что на моих глазах он спас человеку жизнь. Пять-десять минут длились эти манипуляции, но они сыграли решающую роль, вот этот терапевтический час – он самый важный.

- А ваша помощь там потребовалась?

- Ну, в основном я была на подхвате – что-то подать, где-то подержать, но всё равно – в центре событий

- Страшно было?

- Нет, интересно! А когда мы просто приезжали к пациентам домой по вызову, мне уже поручали внутривенные инъекции, внутримышечные, внутрикожные, сбор анамнеза. И это тоже очень интересно, потому что люди порой даже не осознают, что причина их недуга кроется в другом. Может быть, они какие-то препараты приняли и забыли, может, это проявление старой травмы…

- Ваши планы после получения диплома?

- Работать на гатчинской скорой. Зачем искать что-то другое, если тут отличный коллектив, понимающий руководитель и стабильная хорошо оплачиваемая работа?!

«Я хочу сама принимать решения»

Мафтуна Эралиева приехала в Гатчину из Киргизии более 15 лет назад. Окончила школу в Рождествено, получила сестринское образование в Выборгском медицинском колледже и отработала пять лет в Сиверской поликлинике на амбулаторном хирургическом приеме. В процессе работы пришло осознание, что надо двигаться дальше.

- Работая с хирургами, я поняла, что хочу сама принимать решения, а не просто выполнять указания врача. И я загорелась желанием пойти учиться. Без проблем сдала экзамены и снова поступила в медицинский колледж – на фельдшера.

- Сильно отличается фельдшерское образование от сестринского?

- В первый год я больших различий не увидела, но потом, когда пошло лечебное дело, стало заметно сложнее. Даже с моим опытом приходилось многое учить, прямо зубрить. И я ни капли не пожалела, что пошла заново учиться. Оказывается, будучи медсестрой, я многого не знала. Ну, теперь вроде бы неплохо получается…

- Вы видели себя именно фельдшером скорой помощи?

- Да, я целенаправленно шла учиться, чтобы работать на скорой, а не сидеть в ФАПах на приемах. Учебу в колледже я совмещала с работой в Дружносельской психиатрической больнице, а когда Александр Алексеевич пришел к нам преподавать, он предложил мне пойти на скорую – медсестрой. А по окончании колледжа, как получу аккредитацию, буду уже здесь фельдшером. Я подписала целевой договор, съездила на практику, и мне очень понравилось: адреналин, скорость, мигалки! Вроде бы обычный вызов на боли в животе, мы приезжаем, а там абдоминальный инфаркт!

- Не испугала вас такая перспектива?

- Надо сказать, что оказалось страшновато. Я думала, принимать решения будет как-то легко. Когда пошла на практику, поняла, что это всё-таки очень большая ответственность. От моего решения зависит жизнь человека. Но я надеюсь, уверенность придет, и я буду принимать правильные решения. Я ведь с детства мечтала о медицине, с первого класса говорила, что стану медсестрой. Мечта осуществилась, и мне захотелось профессионального роста.

- Почему вы подписали целевой договор с гатчинской скорой?

- А почему нет? Это гарантированная перспектива на три года. То есть мы выпускаемся, и за нами уже закреплено рабочее место, тем более, пока мы здесь практику проходили, со всеми коллегами познакомились, и наш руководитель и преподаватель Александр Алексеевич придает нам уверенности.

«Я знал, на что иду…»

Глеб Петров – потомственный медик, но медицину выбрал исключительно по собственному желанию: после одиннадцатого класса родители предоставили ему карт-бланш, и, недобрав баллов в медвуз, Глеб Игоревич поступил в медколледж и «заболел» скорой. С первого курса начал работать санитаром – сначала в Гатчинском ПНИ, потом в детской реанимации перинатального центра, теперь во взрослой реанимации Гатчинской КМБ. Хотел уже перейти санитаром на скорую, но санитары на скорой не предусмотрены.

- Какое было первое впечатление от учебы?

- По сравнению со школой – совсем другой уровень нагрузок. Первое время было тяжело, сейчас втянулся.

- А почему выбрал скорую?

- Интересно это. Выброс адреналина. Мы все адреналинозависимые. Нам так интереснее жить становится. Когда вызов какой-то серьезный, борешься за жизнь человека, это, естественно, вызывает очень приятное чувство.

- Как прошла практика, что интересного было, что видел?

- Всё было, всё видел. Разные были случаи – от хронических болей при онкологии до острых ситуаций с инфарктами, инсультами или сердечными остановками.

- Приходилось какие-то манипуляции самому проводить?

- Конечно. И реанимацию выполнял, и катетеризацию периферическую. Всё, что давали, то и делал. Под руководством врача в общепрофильной бригаде. Мы втроем ездили – с врачом и медсестрой, нас на более сложные случаи вызывали, своего рода задачи со звездочкой.

- Не испугало вообще это всё?

- Нет. Я знал, на что я иду, мне это интересно. После практики я сразу заключил целевое соглашение, мне на скорой очень нравится, я абсолютно всем доволен. Ну, и плюс, естественно, когда Александр Алексеевич начал у нас преподавать, я понял, что за этим человеком я хочу тянуться и быть под его началом.

Элитная служба

Теперь выпускникам предстоят экзамены и многоступенчатая аккредитация в специальном центре в Санкт-Петербурге. Сначала сдать тесты на компьютерах, потом продемонстрировать и прокомментировать от начала до конца какую-либо манипуляцию (смотря что выпадет), и третье испытание – базовая сердечно-легочная реанимация на интерактивном манекене. «Оживет» манекен – значит, сдал.

Согласно образовательной программе, будущие фельдшеры проходят практику на скорой дважды: три недели в конце третьего курса и преддипломную. На первом курсе у студентов – санитарская практика в больнице, на втором – в поликлинике. Практика на скорой недаром идет на последнем курсе – как самая сложная и ответственная. Мало того, по окончании колледжа фельдшерам скорой предстоит пройти переподготовку на спецкурсе конкретно по скорой помощи – 144 часа. Для этого, собственно, и заключается целевое соглашение с будущим работодателем, чтобы медучреждение организовало и оплатило эту переподготовку. Зачем она нужна?

Как пояснил Александр Чуличков, фельдшер со специализацией «лечебное дело» и фельдшер скорой помощи – это разные специальности:

- Фельдшер-лечебник может работать в ФАПе, в поликлинике, а фельдшер скорой помощи – посерьезнее. Знаете, скорая помощь у фельдшеров считается самой элитной службой. Например, в больнице, в поликлинике ты всегда на вторых ролях, потому что есть врач. А здесь ты главный: приехал, общаешься с пациентом, ставишь диагноз, принимаешь решения и несешь ответственность.

По результатам первого этапа практики гатчинская скорая разжилась новыми сотрудниками.

- Я веду в колледже цикл по скорой помощи, по неотложным, терминальным состояниям, сердечно-легочной реанимации, и, когда я на первом занятии спросил, кого интересует скорая, два человека было, – признался Александр Алексеевич. – А после этой практики студенты просто толпой пошли, и если все мои ожидания сбудутся, то человек семь из числа выпускников мы ожидаем на нашу подстанцию. К слову, это уже не первая моя группа в колледже: из предыдущего выпуска у нас сейчас десять человек работают.

Екатерина Дзюба

