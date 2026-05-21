Русская гармонь в Гатчине объединила всю Россию!

III Всероссийский фестиваль «Русская гармонь в Гатчине» собрал любителей и профессионалов игры на традиционно русском инструменте из разных уголков России: из Московской, Челябинской, Тамбовской, Архангельской, Тверской, Вологодской и Нижегородской областей, из Великого Новгорода и Старой Руссы, из Ленинградской области, Гатчины и Гатчинского округа.

Мы все – русские!

Гармонь называют душой русского человека. На протяжении почти двух столетий гармонь и баян считались национальным символом России, накрепко связанным с жизнью народа: и в праздниках, и в буднях, и на войне. Русская гармошка была в почете и на селе, и на столичных концертных эстрадах.

Пережив годы забвения, русская гармонь сегодня возрождается к новой жизни. Людей, виртуозно владеющих игрой на гармони, в России не так уж много. Чтобы сохранить исконные русские музыкальные традиции, передать их будущим поколениям, и задуман Всероссийский музыкальный конкурс «Русская гармонь в Гатчине» – совместный проект продюсерского центра «Русская гармонь» (Москва) и Гатчинского городского Дома культуры.

Генеральный директор продюсерского центра «Русская гармонь», художественный руководитель фестиваля «Русская гармонь в Гатчине», автор и ведущий русской народной телепередачи «Гармонисты России» на телеканале «Жар-птица», поэт-песенник Александр Николаевич Ганичев играет на гармони столько, сколько себя помнит.

- Наверное, это передалось мне по наследству, – говорит он. – На гармони играл мой дед по отцу, который погиб на фронте

в Карелии. Играл и второй дед, по маме, который погиб на Смоленщине. Хорошо играл на гармони и мой дядя. И мне всегда нравились именно звуки гармони. Отец купил мне гармошку, когда мне было шесть лет. И мне больше ничего не надо было – я учился играть целыми днями, хотя никогда и не думал, что это перерастет в профессию.

Одна из главных целей фестиваля «Русская гармонь» – создание в Гатчине настоящего центра народной культуры Северо-Запада. И у организаторов это получается: вот уже третий год в наш город съезжаются «народники» из разных уголков России.

- Это прекрасно, что Гатчина заинтересована в развитии фестиваля народного творчества, – говорит Александр Ганичев. – Гатчинский Дом культуры – одна из лучших площадок нашей страны. Огромнейшее спасибо коллективу Дома культуры и лично его директору Сергею Александровичу Фиксу за такую поддержку!

По словам Александра Ганичева, фестиваль в Гатчине оказался очень востребованным.

- Народная культура востребована всегда, но особую значимость она приобретает в наше непростое время, – говорит директор фестиваля. – Наши ребята ездят выступать перед бойцами «за ленточку», передавая им горячий привет от всех наших «народников». И поверьте, там, на фронте, очень ждут нашу гармошку, искренне желая, чтобы мы все, наконец, собрались за одним столом и попели вместе. Народная культура у нас в крови. Чем старше становятся люди, тем сильнее они чувствуют потребность в ней.

На фестиваль «Русская гармонь в Гатчине» были поданы десятки заявок в шести номинациях от более чем ста исполнителей и народных коллективов. На фестиваль приезжают исполнители абсолютно разного уровня, но в основном это «артисты из народа». Больше всего радует, что гармонь всё чаще стали брать в руки и дети. Среди юных конкурсантов фестиваля есть те, кто учится в музыкальной школе. Одним из победителей конкурса стал юный исполнитель из Луги Михаил Фомин, которого учит играть на гармони папа. Миша участвует в этом конкурсе уже не первый раз, и его появление на сцене вызвало гром аплодисментов.

- Самое удивительное, что русская гармонь объединила людей самых разных национальностей, – говорит Александр Ганичев. – Так, например, участие в нынешнем конкурсе принял мальчик с украинской фамилией Дзюба, который исполнил песню на чувашском языке. Мы думали, что он чуваш, а он ответил, что ему просто понравилась эта песня, и он решил выучить ее. Член нашего жюри Светлана Калачева – чувашка, и она подпела ему на этом языке. В нашем фестивале действительно проявилась дружба народов, настоящее их единение. Никто не делит нас на национальности – как и в Великую Отечественную войну. Неважно, кто ты – чуваш, башкир, татарин, казах. Нас всех всё равно объединяет одно слово – русские. Мы все – русские!

Приезжая в Гатчину, артисты не только погружаются в душевную атмосферу фестиваля, знакомятся друг с другом, узнают много новых песен, расширяя тем самым свой репертуар. У них есть прекрасная возможность познакомиться с богатой историей и культурой нашего края. Увозя с собой положительные эмоции, они продолжают заниматься творчеством с еще большим удовольствием.

Звезды на сцене

В состав жюри Третьего Всероссийского фестиваля «Русская гармонь в Гатчине» вошли такие признанные мастера народного искусства, как народный гармонист России Александр Ганичев; солистка продюсерского центра «Русская гармонь», композитор Светлана Калачёва; гармонист «Золотой десятки» России, художественный руководитель ансамбля «Пташица» Лия Брагина; певица, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка оркестра русских народных инструментов «Метелица» и ансамбля Культурного центра главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветеран боевых действий СВО Екатерина Баринова; народный гармонист России Андрей Толстиков и певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Галина Толстикова (Архангельская область).

Финальное прослушивание состоялось в Гатчине 15 и 16 мая на площадке Гатчинского городского Дома культуры. Жюри внимательно наблюдало за выступлением всех финалистов, строго, но справедливо оценивая их творчество. Выбрать лучших из лучших было нелегко, тем более что лучших было много. Именно лучшие – солисты-инструменталисты, частушечники, вокальные и инструментальные ансамбли – приняли участие в гала-концерте, который состоялся в большом зале Дома культуры 16 мая. К ним присоединились и лучшие гармонисты и исполнители России – члены жюри фестиваля. Участников и победителей III Всероссийского фестиваля «Русская гармонь в Гатчине» поздравил и образцовый ансамбль бального танца «Партита» Гатчинского Дома культуры.

Гран-при – у Юрия Малинова из города Нелидово

По результатам конкурса были определены победители.

Обладателем Гран-при всего фестиваля стал Юрий Малинов (город Нелидово, Тверская область). Именно ему торжественно вручили драгоценный подарок – новенькую гармонь.

Среди победителей фестиваля-конкурса немало и гатчинских исполнителей. В номинации «Гармонист-инструменталист (живое исполнение)» диплом лауреата II степени – у Михаила Иванова (Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского–Корсакова). В номинации «Дуэт (живое исполнение и аккомпанемент)» диплом лауреата II степени – у Марии и Петра Шалашовых (Гатчинский городской Дом культуры).

В номинации «Исполнители с аккомпаниатором» дипломы лауреатов II степени вручили солисткам Ольге Дыдалевой и Алёне Сальман (народный самодеятельный ансамбль русской песни «Горница», Центр творчества юных, Гатчина).

Лауреатами III степени в номинации «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)» стали ансамбль русской песни «Горница», фольклорный ансамбль «Коляды», ансамбль гусляров «Перезвон», солист Виталий Веселов (Гатчинский городской Дом культуры). Дипломы лауреатов I степени в этой номинации – у ансамбля народной песни «Морошка», народного самодеятельного хора русской песни «Гатчанка», народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни» (Гатчинский городской Дом культуры).

Специальный приз в номинации «Лучший аккомпаниатор» завоевал Павел Макаев (ансамбль русской песни «Горница», Центр творчества юных, Гатчина).

С целым букетом призов завершили свое участие в фестивале артисты из Рейзинского сельского клуба (подразделение Пудостьского культурного комплекса). В номинации «Гармонист – солист, вокал и аккомпанемент (живое исполнение)» гран-при и диплом лауреата I степени – у Александра Волошанюка. В номинации «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)» гран-при и диплом лауреата I степени – у ансамбля русской песни «Хорошее настроение» (солисты – Александр Волошанюк и Анастасия Живайкина).

Под занавес фестиваля все его победители вышли на сцену под бурные аплодисменты зрителей. В исполнении Светланы Калачёвой и участников конкурса прозвучала песня «Родная Гатчина», ставшая гимном фестиваля «Русская гармонь в Гатчине» (слова А. Ганичева, музыка С. Войтенко).

Фестиваль «Русская гармонь» вернется в Гатчину ровно через год, 15 и 16 мая.

Юлия Лысанюк