Кто останется без света 22 мая в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
22.05.2026 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Вайялово,
д. Пегелево,
ДНП «Родник»,
СНТ «Дача»,
СНТ «Дони»
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово.
д. Коммолово,
д. Бугры (частично),
д. Горки (частично).
22.05.2026 с 10:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
СНТ «Ольха»,
СНТ «Лесное»,
СНТ «Радуга»,
СНТ «Мостовик»,
СНТ «Тайга»,
СНТ «Тайцы»,
СНТ «Большие Тайцы»,
СНТ «Тритон».
22.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
СНТ «Градостроитель» (Педлино).
22.05.2026 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
д. Новокузнецово,
д. Погост.
22.05.2026 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (частично).
