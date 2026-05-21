Кто останется без света 22 мая в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

22.05.2026 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:    

д. Вайялово,

д. Пегелево,

ДНП «Родник»,

СНТ «Дача», 

СНТ «Дони»

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово.

д. Коммолово,

д. Бугры (частично),

д. Горки (частично).

 

22.05.2026 с 10:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

СНТ «Ольха»,

СНТ «Лесное»,

СНТ «Радуга»,

СНТ «Мостовик»,

СНТ «Тайга»,

СНТ «Тайцы»,

СНТ «Большие Тайцы»,

СНТ «Тритон».

 

22.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

СНТ «Градостроитель» (Педлино).

 

22.05.2026 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ: 

п. Высокоключевой,

д. Новокузнецово,

д. Погост.

 

22.05.2026 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:       

с. Никольское (частично).     

 