В Гатчине прошло шествие «Бессмертного полка»

Четыре тысячи гатчинцев - от мала до велика, целыми семьями, учебными и трудовыми коллективами – торжественно прошли в колоне от кирхи до площади Победы.

Возглавлял шествие оркестр, колонны юнармейцев и морских кадетов, театр костюма «Катюша». 

С портретами своих героев Великой Отечественной войны в строю прошли руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Госдумы Сергей Яхнюк, вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, сотрудники гатчинской администрации, депутаты окружного совета, ветераны специальной военной операции, почетные граждане, представители федеральных и силовых структур, общественных организаций.

По завершении шествия Бессмертного полка начался праздничный концерт.