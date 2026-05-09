В Гатчине прошло шествие «Бессмертного полка»
Четыре тысячи гатчинцев - от мала до велика, целыми семьями, учебными и трудовыми коллективами – торжественно прошли в колоне от кирхи до площади Победы.
Возглавлял шествие оркестр, колонны юнармейцев и морских кадетов, театр костюма «Катюша».
С портретами своих героев Великой Отечественной войны в строю прошли руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Госдумы Сергей Яхнюк, вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, сотрудники гатчинской администрации, депутаты окружного совета, ветераны специальной военной операции, почетные граждане, представители федеральных и силовых структур, общественных организаций.
По завершении шествия Бессмертного полка начался праздничный концерт.
