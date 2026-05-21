Судебные приставы - детям

– Ирина Геннадьевна, расскажите, как судебные приставы региона защищают права детей?

- Важнейшими направлениями для судебных приставов региона были и остаются вопросы семейного и детского благополучия. Защита прав несовершеннолетних – это приоритетная задача для сотрудников органов принудительного исполнения. Одной из социально значимых категорий исполнительных производств является взыскание алиментных платежей. Данная выплата – это обязанность родителя, закрепленная законодательством. К сожалению, не все это понимают, и тогда восстанавить права несовершеннолетнего помогают судебные приставы. Только за четыре месяца 2026 года судебными приставами Ленинградской области взыскано более 400 миллионов рублей алиментных платежей.

- Должники по алиментам – кто они? Каков портрет должника?

- На принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления находится порядка 10 тысяч производств о взыскании алиментов. Большая часть должников – это мужчины, они составляют 88 %. Женщин среди неплательщиков намного меньше – всего 12 %. Возраст среднестатистического мужчины, не выполняющего свой родительский долг, варьируется от 38 до 43 лет. Всего 64% должников имеют работу и официальный источник дохода, с которого взыскиваются средства на содержание детей. Остальная часть должников скрывают свой доход, находятся в поисках работы или трудоустроены неофициально. Больше всего должников по алиментным обязательствам проживают во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах области.

- Как влияют судебные приставы на должника, который не хочет исполнять решение суда?

- У судебного пристава-исполнителя есть правовые инструменты воздействия на таких должников. Комплекс мер, предусмотренный законодательством об исполнительном производстве, нацелен на побуждение должника к исполнению своих родительских обязательств. К таким мерам относятся списание денежных средств со счетов, обращение взыскания на заработную плату, пенсию и иные доходы, арест и изъятие имущества, чаще всего – транспортных средств. Также неплательщиков могут ограничить в праве на выезд за пределы Российской Федерации и в пользовании специальным правом. Судебными приставами применяется комплексный подход, и такие меры оказывают необходимое воздействие на должников.

Серьезной мерой для повышения эффективности принудительного исполнения является уголовно-правовой механизм воздействия на должников. Так, к должникам, которые уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей, должностными лицами службы в 2026 году активно применяются меры административного и уголовно-правового понуждения: 308 должников привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 217 уголовных дел по статье 157 УК РФ.

Напомню, что в случае если должник без уважительных причин осуществляет ежемесячные алиментные платежи в размере, менее установленного, то он подлежит административной, а затем и уголовной ответственности.

- Какие еще судебные решения помимо взыскания алиментов исполняют судебные приставы?

- Также на исполнении у судебных приставов региона находятся исполнительные документы по определению порядка общения родителя с ребенком, об определении места жительства несовершеннолетнего с одним из родителей и о передаче ребенка родителю или органам опеки. Такие категории исполнительных производств самые сложные для исполнения, так как связаны с риском травмирования детской психики. Когда родители не могут между собой договориться, один из них обращается в суд, после чего решение суда поступает на принудительное исполнение судебному приставу.

В таких случаях наша первостепенная задача – не навредить ребенку. Для этого к участию в исполнительных действиях привлекаются представители органов опеки, психологи. Родителям важно помнить, что в первую очередь от их действий страдает ребенок и у него формируется негативное представление о своей семье.

Приведу один из примеров исполнения судебного решения о передаче ребенка, которое было исполнено в течение часа: судебные приставы вернули дочь матери, которая не видела своего ребенка четыре месяца.

Бывшие супруги, будучи родителями 3-летней девочки, не смогли выстроить взаимоотношения после развода. Ребенок с мамой проживал в Санкт-Петербурге. Во время очередной встречи отец тайком забрал дочь из торгового центра, увез в Тихвин и длительное время препятствовал её общению с родной матерью. Чтобы восстановить права: свои и ребенка — женщина подала в суд иск об определении места жительства дочери с ней. Суд принял решение в ее пользу. Документ, подлежащий немедленному исполнению, поступил в Тихвинское районное отделение судебных приставов. Сотрудники отделения, представители органов опеки и попечительства, а также мать девочки прибыли по адресу, где она находилась для проведения исполнительных действий по передаче ребенка. Процедура состоялась с соблюдением всех установленных законом требований. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов сопроводили женщину и ребенка до автобуса и отправили домой.

– Накануне Международного дня защиты детей ведомство традиционно проводит акцию «Судебные приставы-детям». Что включает акция?

– Цель акции – активизировать усилия по обеспечению исполнения требований исполнительных документов, направленных на восстановление прав детей, а также привлечь снимание общественности к теме защиты прав несовершеннолетних. Акция включает проведение рейдовых мероприятий, проверок материального положения должников по алиментам и проверок бухгалтерий организаций, осуществляющих алиментные удержания из их заработной платы, а также проведение разъяснительной работы с родителями-должниками, в том числе о нравственном аспекте неисполнения обязательств, и взыскателями. Также судебные приставы проводят благотворительные мероприятия для воспитанников социально - реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов области, посещают семьи с детьми, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Обеспечить детям достойное и счастливое детство — это обязанность взрослых. Главный совет должникам — думать в первую очередь об интересах ребенка и с учетом этого решать все возникающие вопросы с судебными приставами, чтобы достойно выполнять обязательства по содержанию своих детей.