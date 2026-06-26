Роман Юнинен – выпускник программы «Бизнес героев 47»

Участник программы «Бизнес героев 47» – ветеран боевых действий Роман Юнинен – реализовал свой бизнес-проект и продолжает повышать квалификацию. Его компания «Дезинфекция 47» занимается обработкой помещений озонатором. Это один из самых эффективных способов удаления любых вирусов, бактерий, плесени и насекомых. Услуга востребована: обработка озоном экологична, обеззараживание происходит быстро, уничтожаются подчистую клопы, тараканы, всевозможные инфекции, и, что немаловажно, самые стойкие запахи после озонирования исчезают без следа.

Кроме того, Роман Юнинен запустил и другую востребованную услугу – обработку территорий от клещей и борщевика. Предприниматель помогает жителям Гатчинского округа и соседних районов избавляться от зловредного сорняка и паразитов, строго соблюдая технологию.

И воздух, как после грозы

Выпускник военной академии им. Можайского, офицер запаса со специализацией инженера-энергетика, Роман Юнинен после увольнения из армии несколько лет работал в нефтегазовой отрасли: строил участок Североевропейского газопровода, был главным механиком проекта, некоторое время руководил собственной строительной компанией.

В январе 2023-го он ушел добровольцем на СВО. Боевой путь был непростой и потребовал мобилизации всех военных знаний и навыков. За боевые заслуги Роман Юнинен награжден медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.

- Я был командиром отдельной штурмовой роты на донецком направлении: Макеевка, Авдеевка, Марьинка, – рассказывает Роман Александрович. – Было непросто, но ничего, руки-ноги целы, ранения средней тяжести зажили. Тяжелее всего, наверное, было, когда брали шахту Красногоровскую. А так в основном укрепы, окопы, блиндажи, здания зачищали. Домой я вернулся через год, по окончании срока контракта. В 2024-м был на реабилитации, восстанавливал здоровье, а потом пошел на обучение по программе «Бизнес героев 47» и в августе прошлого года организовал свой бизнес по дезинфекции.

- Чем вызван такой выбор сферы деятельности?

- Изначально я столкнулся

с этой проблемой на своем участке, когда появились какие-то зловредные насекомые, потом обратились знакомые. Оказалось, что дезинфекция и дезинсекция очень востребованы в самых разных случаях: у кого-то муравьи в бане завелись, у кого-то – тараканы в квартире, где-то плесень и т. д. Плюс опыт пандемии, показавший, что иногда в помещениях невозможно находиться, если их не обработать. Так пришла бизнес-идея и появилось ООО «Дезинфекция 47». Я приобрел промышленный озонатор воздуха и любое помещение могу на 100 % освободить от инфекций, какая бы пандемия ни была.

- Как это работает?

- Озонирование – один из самых эффективных способов удаления любых вирусов, бактерий, плесени и насекомых в помещении. На сегодняшний день озон в 300 раз мощнее хлора, и обработка абсолютно безвредна для человека и животных. А времени требуется минимум: за пять минут промышленный аппарат нагоняет такой же объем озона, какой маленький бытовой озонатор будет нагонять весь день.

Дезинфекция очень полезна и в домашних условиях, например, если в семье кто-то переболел гриппом. Камеры с озонатором можно использовать для дезинфекции одежды без малейших повреждений. Вы можете повесить в озонатор дорогую шубу и быть уверены на 100 %, что она ни грамма не повредится, а вот моли и ее личинкам придет конец.

- Так уничтожаются любые вредители?

- Тараканы, клопы, блохи, домашние муравьи – любая подобная живность ликвидируется полностью. Потому что озон очень мощный окислитель. Мало того, озонатор уничтожает любые запахи, включая трупный.

К нам обращаются риэлторы: сдавали квартиру, жильцы постоянно курили – запах табака въелся в стены и мебель. У кого-то в квартире стоит невозможный кошачий дух от прежних хозяев. Что делать? Однократная обработка озоном – и всё: в квартире свежесть, как после дождя. Запах озона. А дня через три и он выветривается.

Однажды мы обрабатывали «нехорошую квартиру» с полчищами тараканов и за четыре часа фактически избавили целый подъезд от этой напасти.

- А если во время обработки в помещении случайно окажутся домашние животные, люди?

- В принципе, мы так или иначе с озоном сталкиваемся, но его нежелательно вдыхать в большой концентрации. Если несколько раз войти и выйти во время обработки, ничего страшного не произойдет. Если долго вдыхать, раздражается слизистая, и если ты прямо в концентрации озона находишься, на коже появляется влага – погибают живущие на коже бактерии. После обработки помещение надо либо сразу проветривать, либо подождать час и потом уже пользоваться. Поэтому растения и животные на период обработки выносятся. А для мебели и техники это неопасно.

Технология озонирования известна давно, а наше предприятие в Челябинске запустило массовое производство. Я вот сейчас с помещением разберусь и филиал открою, чтобы можно было здесь это отечественное оборудование демонстрировать и продавать.

Пока не распустился зонтик…

- Против клещей мы используем генератор горячего тумана и ранцевые распылители. Можно обрабатывать большие площади, детские площадки. В генераторе применяется состав, который распыляется на самую мелкодисперсную фракцию. Очень эффективная обработка, и мы используем только сертифицированное средство. Пусть оно чуть дороже, но зато я смело прихожу в школу, в садик, зная, что препарат разрешен всеми инстанциями.

- Роман Александрович, сейчас ужесточилась ответственность за разведение борщевика. К вам обращаются с этим?

- Ну, с борщевиком отдельная история. Да, люди просят убрать борщевик, но не всегда понимают, как это делается. Говорят: «Вы там побрызгайте сверху…». Я объясняю, что, если «побрызгать», они сами ко мне через полгода с рекламациями придут, потому что борщевик вырастет снова. На квадратный метр нужно определенное количество гербицида, чтобы он надолго остался в почве, поэтому либо мы делаем как положено, либо вообще не делаем.

- А как правильно?

- Если, допустим, где-то в одном месте точечно вырос борщевик, надо обрабатывать не только эту точку, а как минимум квадратный метр вокруг. И не просто гербицидом, а гербицидом в смеси с изопропиловым спиртом. И чтобы всё это оставалось на листьях и проникало в почву, иначе, когда распустится зонтик, семена попадут в землю и опять прорастут.

- А не надо его сейчас косить?

- Необязательно. Если уже настоящие заросли, то – да, лучше вначале скосить, чтобы гербицид проник в почву. Россельхознадзор, когда проводит контроль качества гербицидной обработки, берет пробы почвы, проверяя, сколько гербицида там осталось. Поэтому в идеале, как только борщевик начинает расти, его надо скосить и хорошо обработать гербицидами, чтобы они потом сидели в почве, не позволяя ему развиваться. А вот если дождаться, когда он вырастет и вызреет, эффект будет не тот. Да, сначала после обработки сорняк пожухнет, и мы будем наблюдать эту унылую картину мертвых зарослей, но на следующий год борщевик возродится, как феникс из пепла. Уничтожить борщевик на корню можно, если в течение трех-четырех лет почву как следует обрабатывать гербицидом: он не даст расти даже случайно попавшим туда семенам.

- Большую площадь вы можете обработать?

- Физически можно и два, и три гектара обработать – всё зависит от транспортной доступности, чтобы к месту обработки был подъезд. Потому что для большой площади надо подвозить бочки с водой (гербицид разводится спиртовым составом и водой). Если доступ есть, один человек спокойно обрабатывает до полутора гектаров, бригада из трех человек – три гектара.

Учиться, учиться и учить

- На сегодняшний день в штате нашей компании четыре человека. И, чтобы справиться с кадровым голодом, пришлось создать вторую организацию, некоммерческую – «Центр общественных инициатив». Мы специально получили лицензию на образование и самостоятельно обучаем и аттестовываем сотрудников. Мы же не отправим необученного, неаттестованного человека, например, в школу или на предприятие. Все специалисты у нас имеют удостоверения дезинфектора третьего разряда.

- Сколько времени вы учились по программе «Бизнес героев 47»?

- А я до сих пор там учусь. Сейчас опять будет курс повышения квалификации на два месяца. Там всё время идет какое-то обучение, что-то предлагают, и, если время есть, я стараюсь вечерами, в выходные учиться. Вот предложили в РАНХиГС курс по муниципальному управлению для ветеранов боевых действий – я его окончил. Санкт-Петербургский экономический университет специально пишет программы, адаптированные к малому и среднему бизнесу. И программы достаточно полезные. «Студенты» все люди взрослые, занятые, поэтому большинство занятий проходит онлайн, и в конце – экзамен. Если на вопросы теста не ответил – незачет. Тогда дают наставника, который разбирает ошибки, еще раз изучаешь материал и сдаешь снова.

- Роман Александрович, насколько вообще вам – предпринимателю с опытом – это обучение нужно, полезно?

- Мир слишком быстро меняется, и то, что было пять, десять лет назад, уже не актуально. Программа «Бизнес героев 47» дает разноплановые знания, очень полезные для ведения бизнеса. Возвращение к мирной жизни – процесс непростой, и предпринимательство может стать новой сферой

и новым смыслом для демобилизованных, а «Бизнес героев» поможет взять хороший старт и превратить идею в работающий проект.

Руководителю «Дезинфекции 47» предоставлено небольшое помещение в бизнес-инкубаторе в Тайцах, но в планах у него – оборудовать собственную площадку и развивать компанию. Роман Юнинен выиграл два гранта губернатора: на первый закупил часть оборудования, на второй после обучения и успешной защиты диплома на основе софинансирования приобрел в Пудости здание под реконструкцию, где намерен разместить стационарный озон-бокс и многое другое. Опыт гатчинского предпринимателя оценило Минэкономразвития РФ, опубликовав на своих ресурсах информацию о работе Романа Александровича как пример успешной реализации бизнес-проекта после обучения.

Программа «Бизнес героев 47» работает в Ленинградской области уже второй год. Участники получают теоретические и практические знания и разрабатывают план старта. Начало пути облегчает грантовая поддержка. В программе – консультации для будущих предпринимателей, помощь с регистрацией бизнеса, льготные микрозаймы, соцконтракт, сопровождение деятельности, наставничество. Тем, кто хочет расти, доступно продолжение обучения: выпускники масштабируют свои проекты и получают гранты на развитие – до трех миллионов рублей.

Екатерина Дзюба

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

#МойВыбор47