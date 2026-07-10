Пружинщики нового поколения

Свежие рабочие кадры приходят на предприятия региона: демобилизованные участники специальной военной операции осваивают новые профессии и трудоустраиваются.

В июне в Мультицентре завершилось обучение по новой специальности – «Оператор пружинонавивочного станка». Программа была организована совместно с Обуховским пружинным заводом, по заказу которого в течение трех месяцев «целевики» обучались теории и практике, в том числе непосредственно на предприятии – в реальных условиях производства. И, как положено при целевом обучении, выпускникам гарантировано трудоустройство: их ждут на Обуховском пружинном заводе.

Учёба без отрыва от реабилитации

Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО был создан на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. С января 2025 года здесь ведется обучение ветеранов СВО по новым, специально разработанным программам профессиональной подготовки и переподготовки. Новую профессию получают участники СВО с инвалидностью, с легкими и тяжелыми ранениями, с разными видами ампутации.

В арсенале кластера – порядка двух десятков программ. Демобилизованные проходят здесь короткие, от двух до четырех месяцев, курсы профессионального обучения.

- Мы ориентируемся на региональный рынок труда, десятку самых востребованных профессий, взаимодействуем с работодателями, получаем от них запрос на целевую адресную подготовку, трудоустраиваем своих выпускников – это входит в госзадание, – рассказывает заместитель директора Мультицентра по учебно-производственной работе Екатерина Степанова. – Участникам СВО предлагаются профессии операторов станков с ЧПУ, сборщиков БПЛА, операторов трехмерной, цифровой печати, операторов ЭВМ, систем видеонаблюдения, сварщиков, специалистов складского учета в программе 1С и другие. Список профессий периодически обновляется – в зависимости от ситуации на рынке труда. Соответственно, еще до начала обучения и набора группы идут переговоры с работодателем. Мы выезжаем на предприятия, определяем условия труда, какие профессиональные компетенции необходимы будущему работнику. В актуализации содержания учебной программы участвует сам работодатель. Таким образом, по запросу на профессию оператора пружинонавивочного станка мы разработали рабочую программу профессиональной подготовки и по ней набрали кандидатов, подходящих по состоянию здоровья, способных выдержать данную рабочую нагрузку (при приеме на обучение все проходят профдиагностическую комиссию).

Как подчеркнула Екатерина Степанова, особенность группы обучения пружинщиков заключалась не только в том, что это была целевая адресная подготовка и программа, разработанная совместно с работодателем по его заказу. Обучение проходило в дуальной форме: будущие пружинщики проживали в Мультицентре, получали весь комплекс услуг по социально-психологической и медицинской реабилитации, по адаптивной физической культуре, при этом изучали теорию и выезжали на предприятие для прохождения практической подготовки. В роли преподавателей выступали сами работодатели.

Без пружины – никуда

16 июня в Мультицентре состоялся торжественный выпуск операторов пружинонавивочного станка. Новоиспеченным мастерам вручили свидетельства о профессии, ценные подарки и наградные грамоты за прохождение учебной практики на предприятии «Обуховский пружинный завод» по специальности «Оператор-наладчик пружинонавивочного автомата с ЧПУ».

Обуховский пружинный завод находится в поселке Щеглово во Всеволожском районе. Подготовка кадров в таком формате – первый опыт предприятия, который, возможно, получит продолжение. Как поделился генеральный директор компании Максим Огородник, профессия пружинщика – сколь редкая, столь и востребованная, и специалисты заводу очень нужны:

- Мультицентр нас нашел, пригласил, и мы с готовностью вошли в эту коллаборацию. Ни одно машиностроительное предприятие не обходится без нашей продукции, многим предприятиям требуются такие специалисты, и нам в том числе. То есть мы, можно сказать, при помощи Мультицентра сами для себя подготовили кадры.

- Какие пружины изготавливаются на вашем заводе?

- Всевозможные – от шариковой ручки до танка. То есть абсолютно разного размера, разной конфигурации и в огромном количестве. Миллионами мы выпускаем эти пружины для медицины, для армии, для транспорта, для пищевой промышленности и т. д. Пружина – это такая деталь, которая используется везде. Изготавливается она на станках – пружинонавивочных автоматах с числовым программным управлением. И вот пять человек из числа ветеранов СВО полностью прошли трехмесячный обучающий курс по этой профессии.

- Как проходило обучение?

- Теоретическую часть наши «студенты» изучали здесь, в Мультицентре, а на базе нашего предприятия они проходили практику – непосредственно в коллективе, работая на оборудовании. С ними занимались опытные мастера, инженеры-наладчики, те, кто работает с оборудованием. Теоретическую часть и я в том числе давал – приезжал в Мультицентр. То есть всё силами нашего предприятия. В ходе обучения наши «целевики» сдавали промежуточные тесты, а по окончании курса – финальный экзамен. Теперь это фактически готовые специалисты, которые будут работать на нашем предприятии.

- Это, наверное, закроет не все кадровые потребности завода? Вы планируете продолжать такую практику подготовки сотрудников?

- Конечно, мы развиваемся, тем более сейчас, в столь непростое время – время импортозамещения, у нас появляется больше оборудования, мы получаем много заказов. Я думаю, что мы, скорее всего, будем продолжать готовить специалистов – и для себя, и для наших коллег. Надо поднимать промышленность в стране, популяризировать рабочие профессии.

Максим Огородник поздравил своих новых коллег – выпускников группы пружинщиков – и выразил искреннюю благодарность за сотрудничество коллективу Мультицентра социальной и трудовой интеграции, вручив от Обуховского пружинного завода памятную табличку. «Благодаря вам ветераны СВО обретают новые специальности и продолжают приближать нашу общую победу, работая в машиностроении на благо нашей Родины!» – гласит благодарственная надпись.

Из отличников обучения – в передовики производства

Один из выпускников курса, отличник Алексей Собянин, получил предложение обучиться профессии оператора пружинонавивочного автомата, когда проходил в Мультицентре медицинскую реабилитацию. Решился – освоил новую специальность и практически трудоустроился.

- Я думаю, это большое преимущество – учиться на площадке работодателя. Мы шли как целевая группа, с последующим трудоустройством. Так что, получая профессию, я сразу получил и рабочее место, – рассказал выпускник.

Алексей ушел в зону специальной военной операции добровольцем в июле 2023 года. Был приписан к Таманской дивизии, служил в 1-м мотострелковом полку 1-й танковой армии. В прошлом у него был военный опыт в качестве корректировщика в артиллерии – до спецоперации Алексей служил по контракту в Псковском десанте. Есть у него и рабочая специальность: он работал на кораблестроительном предприятии газорезчиком, был также разметчиком, экспедитором. Но после ранения о профессии газорезчика пришлось забыть.

У Алексея была тяжелая сочетанная травма, повреждены внутренние органы, сломано колено – требуется замена сустава.

- Я попал на Бахмутское направление. Мы заходили уже после взятия Бахмута – принимали позиции у «вагнеров». Они уходили, а мы остались вместо них. Потом было село Красное – направление на Часов Яр, и по-следний мой штурм – Синьковки на Купянском направлении. В марте 2024 года война для меня закончилась, и начались госпитали: лечение, операции и потом реабилитация. …Когда здесь, в Мультицентре, мне предложили освоить профессию пружинщика, она показалась мне необычной: узконаправленная специальность, связанная с ЧПУ. Я подумал, что было бы неплохо обучиться. В процессе обучения понял, что мне это нравится, и я го-тов двигаться дальше именно в этой сфере.

- А до этого вы на станке с ЧПУ не работали?

- Нет, это было вообще впервые в жизни, абсолютно с нуля.

- Сложно было?

- Ну, скажем так, непросто. Но интересно. Надо многое учитывать, там множество нюансов, и чем больше практики, тем лучше получается. Собственно, как и везде. Было бы желание.

- Вы что-то уже изготавливали самостоятельно?

- Да, во время практики нам давали выполнять заказы для предприятия. Конечно, не самые важные и не самые сложные, но тем не менее. А на практической части экзамена специально для нас подготовили «заказы», которые мы должны были сделать – для теста.

- Получилось? Вас представили как отличника…

- Ну, вообще, да…

- Вам действительно ставили оценки?

- Там своя система оценивания, поскольку для предприятия это также был первый опыт, как и для нас. Но все участники довольно неплохо справились.

- Теперь вы идете работать на Обуховский пружинный завод?

- Да, я так и планировал. Зарплата хорошая и варьируется в зависимости от квалификации – есть куда расти.

Непрерывный процесс обучения

За время работы программы переподготовки участников СВО Мультицентр выпустил более 340 специалистов по разным специальностям.

Во время обучения и после выпуска со «студентами» работает целая структура: психолог, специалист по охране труда, врач-психиатр и другие. Комиссия собирает социальный анамнез выпускника, помогает составить резюме с учетом всех пожеланий соискателя, подготавливает пакет документов для трудоустройства и подбирает потенциальные мес-та работы, если обучение не целевое и работодатель изначально не определен.

Процесс непрерывный. Программа переподготовки набирает обороты, и в Мультицентре регулярно проходят церемонии вручения свидетельств специалистам разного профиля. После операторов пружинонавивочных автоматов в июне состоялся выпуск операторов станков с ЧПУ. Ветераны СВО приобрели высокотехнологичную и невероятно востребованную специальность, навыки, полученные в свое время на службе, стали отличной базой для освоения профессии.

Выпускников поздравили

с успешным завершением обучения и пожелали хорошего старта на новом трудовом пути. Кадровый ресурс 47 региона ждет достойного пополнения.

Екатерина Дзюба

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области

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