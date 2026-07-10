В Ленобласти вспоминают героических защитников Лужского рубежа

В этом году исполняется 85 лет событиям, связанным с обороной Лужского рубежа – тяжелейшего периода в начале Великой Отечественной войны, который заложил фундамент будущей Победы.

«Здесь, на огромном пространстве от Финского залива до озера Ильмень, в кратчайшие сроки выросла линия обороны, созданная общим трудом армии и тыла. Солдаты, курсанты, бойцы ополчения и мирные жители без сна и отдыха возводили укрепления, прокладывали рвы и окопы, превращая родную землю в крепость. Их безграничная самоотверженность и стойкость сорвала гитлеровский план быстрого захвата Ленинграда. Они выиграли для города самое драгоценное в тот момент – время, которое помогло собрать силы, эвакуировать жителей и спасти тысячи жизней. Великий подвиг защитников Лужского рубежа – это вечный пример единства фронта и тыла, силы духа и любви к Отечеству, который не меркнет с годами и остается частью нашей общей исторической памяти. Вечная слава героическим защитникам Лужского рубежа!», - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

На одноименном мемориале в Лужском районе состоялось мероприятие, в котором приняли участие представители ветеранских и молодежных организаций, жители Лужского района.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Именно здесь, на Лужском рубеже, враг встретил ожесточённое сопротивление. Тогда на защиту родной земли встали все: бойцы Красной Армии, курсанты, простые жители города и добровольцы-ополченцы. Они строили укрепления и стояли насмерть. Благодаря их мужеству и самопожертвованию удалось на целых 45 дней задержать наступление фашистских захватчиков, усилить оборону Ленинграда и спасти от вражеской оккупации сотни тысяч мирных жителей. Подвиг защитников Лужского рубежа не забыт – это символ несгибаемой воли, стойкости и безграничной любви к Родине, который поднял дух наших сограждан и развенчал миф о несокрушимости врага. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. Вечная слава и вечная память героям, павшим на полях сражений!», - прокомментировал Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк.

В нынешний год 85‑летия начала Великой Отечественной войны практически все памятники и объекты культурного наследия, входящие в мемориальный комплекс «Дорога жизни», будут закрыты на реставрацию. Программа, рассчитанная на четыре года, поддержана президентом России Владимиром Путиным, на ее реализацию выделены федеральные средства.

В Новой Ладоге будет создан Музей истории Ладожской военной флотилии. В настоящее время готовится реставрация здания, где находился ее штаб.

В старинной усадьбе в деревне Сомино Бокситогорского района появится Музей тыла.

Предполагается серьезное обновление музея «Кобона: Дорога жизни».

Новый музей битвы за Невский пятачок будет в Невской Дубровке: областной комитет по строительству уже заключил контракт на сооружение здания, готова и вся проектная документация, касающаяся новой экспозиции.