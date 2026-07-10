Гатчинский округ: курс на развитие

Основные экономические показатели

С 2020 по 2026 год наблюдается рост ключевых экономических показателей. Оборот предприятий увеличился вдвое и составил 330,6 млрд рублей; объем собственного производства вырос в 1,6 раза, достигнув 182 млрд рублей; оборот розничной торговли – в 1,8 раза, до 52,6 млрд. Средняя заработная плата тоже выросла в два раза и достигла 100141 руб. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в три раза – до 27,3 млрд рублей.

Стабильность экономики опирается на научно-промышленный потенциал. На сегодняшний день в округе зарегистрировано почти 4800 юридических лиц и более 8700 индивидуальных предпринимателей. При этом промышленность формирует более 77 % экономики, а ее фундаментом (93 %) являются предприятия обрабатывающих производств. Именно налоговые отчисления от заводов и фабрик составляют основу доходной части местного бюджета. Но экономика округа имеет многоотраслевую структуру с долей сельского хозяйства 3,9 % от общего объема производства и строительства – 2,5 %.

Однако, несмотря на положительные тенденции, в начале 2026 года наблюдался спад объемов отгруженных товаров собственного производства: в январе на 30 %, а в мае – на 11 % относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение инвестиционной активности в начале года (показатель составил 96 % от уровня 2024 года) эксперты связывают с высокой ключевой ставкой ЦБ и ростом издержек. Для стабилизации ситуации на федеральном уровне прорабатываются меры поддержки, включая субсидирование ставок для модернизации производства. Тем не менее динамика данного показателя улучшается.

Инвестиционные преимущества

Гатчинский округ обладает рядом преимуществ, способствующих привлечению инвестиций. В частности, округ занимает центральное положение в Ленинградской области, находясь всего в 30 минутах езды от Санкт-Петербурга. Через гатчинскую территорию проходят две железнодорожные магистрали федерального уровня (в том числе на Беларусь) и две ключевые автотрассы: Санкт-Петербург – Псков и А-120 («бетонка»), обеспечивающая выход к портам Усть-Луги. В непосредственной близости расположен международный аэропорт «Пулково».

Большую роль играет кадровый потенциал. Гатчинский округ занимает второе место в регионе по численности населения (около 264 тысяч человек), которое за последние 10 лет выросло на 30 тысяч. В округе создана многоуровневая система образования – от детских садов до Гатчинского государственного университета, включая учреждения среднего профессионального образования. Тесное взаимодействие учебных заведений с предприятиями позволяет готовить специалистов «под ключ».

В условиях кадрового дефицита подготовка кадров становится не просто полезной опцией, а ключевой стратегией выживания и роста для бизнеса и экономики в целом. «Вырастить того, кто нужен нам сейчас и в будущем» помогут открытые в школах 18 предпрофессиональных классов и 33 профильных класса разной направленности: агроклассы, инженерно-технические, психолого-педагогические, медицинские классы и т. д. Гатчинский государственный университет ведет подготовку специалистов для конкретных предприятий округа, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет». Предприятия заключают договоры на целевое обучение студентов через платформу «Работа в России».

Система «Зеленый коридор»

Ключевым инструментом привлечения капитала стала внедренная администрацией Гатчинского округа клиентоцентричная система «Зеленый коридор» и цифровой сервис «Личный кабинет инвестора». Этот механизм позволяет решать вопросы инвесторов в срок до семи рабочих дней благодаря оперативному взаимодействию внутри системы. К платформе подключены все территориальные управления округа, комитеты правительства области и ресурсоснабжающие организации.

Работа Межведомственной комиссии (МВК) стала визитной карточкой Гатчинского округа. Это единственная в регионе муниципальная комиссия, где инвесторы могут получить всестороннюю поддержку – от согласования земельных участков без торгов (по закону 1-ОЗ) до консультаций по реализации проектов. За три года проведено 17 заседаний МВК, рассмотрено 114 проектов (88 одобрено), что уже привело к созданию сотен рабочих мест.

Итоги и перспективы

Сегодня в Гатчинском округе реализуется 54 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 66,55 млрд рублей. Из них 26 проектов находятся на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области, что обеспечит создание около 3,7 тысяч новых рабочих мест.

За последние годы четыре предприятия получили земельные участки без торгов; шесть предприятий включены в реестр инвестиционных проектов для получения налоговых льгот; 12 предприятий подписали соглашения о сотрудничестве на общую сумму 48 млрд рублей с созданием почти 1200 рабочих мест.

В 2025 году инвестиционный уполномоченный Гатчинского округа был приглашен поделиться опытом работы на Балтийском региональном инвестиционном форуме (БРИФ), что подчеркивает значимость округа в инвестиционном процессе.

Каждый рубль инвестиций – это вклад в будущее: строительство дорог, школ, больниц и повышение качества жизни населения. Гатчинский округ доказывает, что даже в непростых экономических условиях можно не только сохранять стабильность, но и создавать задел для мощного рывка вперед, превращая вызовы времени в новые возможности для развития.

Екатерина Дзюба