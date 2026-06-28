Александр Дрозденко подвел итоги кинофестиваля «Литература и кино»

Вот что сказал глава региона по итогам кинофестиваля:

«Гатчина снова доказала: кино здесь рождается из литературы. 32-й международный фестиваль «Литература и кино» завершён. И да, мы уже думаем о 33-м.

В этом году — особая атмосфера. 230 лет Гатчине как городу и 260 — Гатчинскому дворцу. Место, где снято больше сотни фильмов, встретило рекордное число зрителей. 55 работ из России, Беларуси, Индии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Яркая черта этого года — деловая программа. Делаем кинофестиваль ещё более интересным и для зрителей, и для участников индустрии.

В дни фестиваля для специалистов из мира кино провели «локейшен-тур» по Ленинградской области. Показали более 50 площадок, которые могут стать местом съемок новых фильмов и сериалов. Нам важно, чтобы режиссеры и продюсеры открывали для себя Ленинградскую область и чаще выбирали ее для своих проектов. Это и новые возможности для киноиндустрии, и дополнительный импульс для развития региона.

На церемонии закрытия вручили «Гранатовый браслет» — Гран-при фестиваля. Победителем стал фильм — «На краю света» режиссера Эдуарда Новикова из Якутска.

А теперь — о самом важном, о детях и молодёжи. Для меня особенно важна возможность вернуть нашу молодёжь к книгам. Фестиваль для них — не просто киносеанс. Это живой урок литературы и истории. В этом году ребята из гатчинских школ, студенты колледжей и вуза встречались с режиссёрами, смотрели экранизации классики, участвовали в киноквизах. И что радует — залы были полны. Видеть горящие глаза молодых зрителей — лучшая награда. Такие проекты воспитывают вкус, учат думать и чувствовать. Мы обязательно продолжим делать специальные детские и юношеские программы — чтобы наша культура передавалась из поколения в поколение.

Всем нам хочу пожелать: в хорошем настроении встретиться на 33-м фестивале! 33 — хорошая цифра, тем более в год столетия Ленинградской области, который мы будем праздновать как раз в городе Гатчине», — отметил Александр Дрозденко в своем канале в Max.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Фото Ольги Фирсовой