Совет да любовь и знания!

Бракосочетание прошло в рамках акции Минобрнауки России «Семейный диплом», цель которой — поддержка молодых студенческих семей. Праздник получился невероятно душевным: поздравить молодожёнов приехали самые близкие люди — родители и друзья, а торжественность момента обеспечили работники гатчинского ЗАГСа.

На торжестве присутствовали почетные гости: руководство Гатчинского округа и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Преподаватели и студенты подготовили для молодой пары сюрпризы: работали фотограф и видеограф, звучала живая музыка, все гости могли сделать фото возле свадебной арки.

От имени коллектива университета молодых поздравил врио ректора Николай Емельянов:

- Гатчинский государственный университет дал вам не просто знания, он научил заботиться друг о друге и создавать новые ценности. Горжусь, что вы часть нашей большой университетской семьи. Дерзайте и будьте счастливы вместе, - отметил Николай Емельянов.

Фото Татьяны Можаевой