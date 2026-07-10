Центр «Мой бизнес» Ленинградской области — победитель всероссийской премии

Опыт работы Центра «Мой бизнес» Ленинградской области одержал победу в номинации «Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей» по итогам 2025 года.

Оценка проходила в три этапа, окончательное решение принимало экспертное жюри.

«Фонд стал победителем в номинации “Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей”, и это признание нашей работы в масштабах всей страны. Эта награда — заслуга всей команды, результат наших слаженных усилий, она подтверждает эффективность выбранного вектора работы. Реализуемые Ленинградской областью меры поддержки участников СВО позволяют оказывать всестороннюю помощь — от базового обучения до финансовой поддержки, создавая большие возможности для запуска и развития собственного дела. Победа в Премии — важный этап, который мотивирует команду Фонда продолжать эффективную работу и расширять спектр мер поддержки», — рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин.

Напомним, на сегодняшний день проведено уже 6 потоков обучающей программы Фонда «Бизнес Героев 47». Обучение успешно прошли 173 участника, из них 47 участников получили грантовую поддержку в размере 750 тыс. рублей, а 5 предпринимателей — гранты до 3 млн рублей на развитие уже реализуемых проектов.