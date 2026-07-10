Накануне выборов

Дата 10 июля 1941 года вошла в историю дважды: как начало героической обороны Лужского рубежа и как первый день битвы за Ленинград. Продолжалась она 1127 дней, охватив огромное пространство — от Ханко и Выборга до Новгорода, от Нарвы и Луги до Петрозаводска. И стала самым длительным сражением Великой Отечественной и Второй мировой войн.