Накануне выборов
Сегодня Штаб общественного наблюдения Общественной палаты Ленинградской области провел первое публичное мероприятие – круглый стол с обсуждением тезисов экспертно-аналитического доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг»: «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».
Доклад посвящен стартовым условиям избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва. Его презентация состоялась 1 июля на площадке Общественной палаты Российской Федерации.
Круглый стол открыл руководитель Штаба общественного наблюдения Ленинградской области, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, проректор Ленинградского государственного университета им. Пушкина Владимир Журавлев.
В обсуждении, которого проходило в Доме дружбы Ленинградской области, участвовали члены Общественной палаты Ленобласти, Молодежной общественной палаты, ветераны СВО, представители Торгово-промышленной палаты, некоммерческих организаций, средств массовой информации, вузов, а также эксперты Штаба общественного наблюдения областной палаты.
Гатчинский округ представлял заместитель председателя Общественной палаты Гатчинского округа Владимир Норкин.
Татьяна Можаева