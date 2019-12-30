На радость маленьким пациентам

Чтобы скрасить пребывание в больничных палатах, накануне Нового года к маленьким пациентам в гости пришли руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Традиционная предновогодняя акция проходит, благодаря администрации Гатчинского района, Совета депутатов Гатчинского района и партии «Единая Россия». Символ партии – большой плюшевый медведь сопровождал почетных гостей и приветствовал маленьких пациентов Гатчинской клинической межрайонной больницы.

В этот день Людмила Нещадим и Виталий Филоненко навестили 29 ребятишек, которые находятся в инфекционном и хирургическом отделениях. Они заходили в палаты (где была возможность), поздравляли малышей и их мамочек с наступающим Новым годом, желали всего самого наилучшего и, конечно же, вручали сладкие подарки.

- Это по-настоящему добрая традиция, которая живет в Гатчинском районе уже много лет. Детки, которые вынуждены провести канун главного зимнего праздника в больнице, не меньше, а то и больше ждут новогодних чудес. Поэтому для нас так важно поддержать их, - сказала Людмила Нещадим.

- Самое главное, что мы желали ребятам и их родителям, – это крепкого здоровья. Все остальные трудности можно преодолеть, - добавил Виталий Филоненко.