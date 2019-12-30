На радость маленьким пациентам

Чтобы скрасить пребывание в больничных палатах,
накануне Нового года к маленьким пациентам в гости пришли руководители
Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
Традиционная
предновогодняя акция проходит, благодаря администрации Гатчинского района,
Совета депутатов Гатчинского района и партии «Единая Россия». Символ партии –
большой плюшевый медведь сопровождал почетных гостей и приветствовал маленьких
пациентов Гатчинской клинической межрайонной больницы.
В
этот день Людмила Нещадим и Виталий Филоненко навестили 29 ребятишек, которые
находятся в инфекционном и хирургическом отделениях. Они заходили в палаты (где
была возможность), поздравляли малышей и их мамочек с наступающим Новым годом,
желали всего самого наилучшего и, конечно же, вручали сладкие подарки.
-
Это по-настоящему добрая традиция, которая живет в Гатчинском районе уже много
лет. Детки, которые вынуждены провести канун главного зимнего праздника в
больнице, не меньше, а то и больше ждут новогодних чудес. Поэтому для нас так
важно поддержать их, - сказала Людмила Нещадим.
-
Самое главное, что мы желали ребятам и их родителям, – это крепкого здоровья.
Все остальные трудности можно преодолеть, - добавил Виталий Филоненко.