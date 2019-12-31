Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района!

До наступления нового 2020 года осталось несколько часов. Именно сейчас мы хотим пожелать вам оказаться в кругу семьи и близких вам людей, закончить с приготовлением салатов и прочих угощений для праздничного стола. Пора открывать шампанское и начинать провожать 2019 год.

Уходящий год был разным: где-то хорошим, когда-то отличным, а для кого-то не самым удачным. Но он был! Мы жили, смеялись, плакали, переживали взлеты и падения, провожали наших близких и праздновали рождение новой жизни, мы учились радоваться каждому дню, несмотря ни на что.

Мы желаем вам оставить в уходящем году всё то, что вас расстраивало и огорчало, отпустить старые обиды и с улыбкой встретить новый 2020 год. Пусть он станет по-настоящему волшебным для каждого из вас, наполненным яркими и насыщенными событиями, новыми впечатлениями, творческими подъемами, счастьем и здоровьем! Мы желаем вам всего самого доброго в новом году!

А вы…как и прежде, оставайтесь с нами!

С уважением, редакция газеты «Гатчинская правда»

Фото Ольги Фирсовой (https://vk.com/studiopodushe)