Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района!

До
наступления нового 2020 года осталось несколько часов. Именно сейчас мы хотим
пожелать вам оказаться в кругу семьи и близких вам людей, закончить с
приготовлением салатов и прочих угощений для праздничного стола. Пора
открывать шампанское и начинать провожать 2019 год.
Уходящий
год был разным: где-то хорошим, когда-то отличным, а для кого-то не самым
удачным. Но он был! Мы жили, смеялись, плакали, переживали взлеты и падения, провожали
наших близких и праздновали рождение новой жизни, мы учились радоваться каждому
дню, несмотря ни на что.
Мы
желаем вам оставить в уходящем году всё то, что вас расстраивало и огорчало,
отпустить старые обиды и с улыбкой встретить новый 2020 год. Пусть он станет
по-настоящему волшебным для каждого из вас, наполненным яркими и насыщенными
событиями, новыми впечатлениями, творческими подъемами, счастьем и здоровьем!
Мы желаем вам всего самого доброго в новом году!
Фото Ольги Фирсовой (https://vk.com/studiopodushe)