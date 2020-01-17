Выставки в «Купринке» - на любой вкус

В выставочном зале библиотеки представлена персональная выставка лоскутного шитья «Размышления в новогоднюю ночь» мастерицы из квилт-студии «Гатчина» Евгении Бочиной. Экспозиция посвящена родному городу, его жителям, семье, близким людям и педагогу Наталье Косьянковской. Лоскутные картины и панно автора радуют гармоничным сочетанием «уютной» старинной технологии шитья и замечательным мастерством исполнения, приближающим их к настоящим произведениям искусства.

Евгения Бочина работает в Петербургском институте ядерной физики. В квилт-студию «Гатчина» Натальи Косьянковской пришла в 2010 году. За это время мастерица создала десятки работ, которые вошли, в том числе, и в студийные проекты «Гатчины». Тематические работы Евгении Бочиной находятся в музее-усадьбе Г.Р. Державина и музее Ю.А. Гагарина.

Выставка работ Евгении Бочиной будет проходить в «Купринке» до 30 января.

В медиатеке библиотеки им. А.И. Куприна весь январь будет проходить выставка «Бисерное волшебство на Рождество» народного коллектива «Бисерная мастерская». Мастерицы не только представили на ней свои искусные работы, но и готовы научить своему ремеслу всех желающих. Научиться бисероплетению с нуля или познакомиться с секретами мастериц можно на бесплатном мастер-классе, который будет проходить в «Купринке» 19 января с 12 до 14 часов. Можно принести для работы свой бисер.

В Павловском зале на втором этаже «Купринки» работает небольшая выставка фотографий читателя библиотеки Марины Рятте «Шедевр талантливого Львова». В центре внимания фотомастера - Приоратский замок во всем его великолепии. Благодаря неожиданным ракурсам, приемам и визуальным находкам автора, это необычное творение архитектора Львова, знакомое всем гатчинцам «до детских припухших желез», открывается в совершенно новом свете. Приоратский замок то неожиданно вырастает в просвете деревьев, то едва выступает из тумана на фоне желтых цветов, то призрачно колышется на озерной глади, то повисает на травинке, отражаясь в капле росы...

В читальном зале «Купринки» посетителей ждет огромное семейство сказочных гномов. Веселые и задумчивые, работящие и озорные, они пришли в библиотеку из большой коллекции еще одного друга библиотеки Нины Мироновой. Нина Васильевна по профессии - воспитатель детского сада с многолетним стажем. Однажды, лет эдак тридцать тому назад, рассказывая своим воспитанникам сказку о Белоснежке и семи гномах, она решила украсить свое повествование фигурками игрушечных гномов. Ожившие персонажи сказки очень понравились детям, а Нина Васильевна с тех пор собирает коллекцию этих забавных человечков. Сейчас в коллекции Нины Васильевны — более семисот гномов, привезенных из разных городов России и зарубежья.

Еще одна выставка в медиатеке заинтересует истинных библиофилов. В экспозиции «Отражение исчезнувших лет...» собраны уникальные старинные книги на иностранных языках из фонда редкой книги библиотеки им. А.И. Куприна. Здесь можно взять в руки, полистать и попытаться по экслибрисам и библиотечным штампам проследить всю историю дореволюционных изданий Шекспира, Гете, Дюма, Диккенса, Эммы Маршалл.