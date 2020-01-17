Выставки в «Купринке» - на любой вкус

В
выставочном зале библиотеки представлена персональная выставка лоскутного шитья
«Размышления в новогоднюю ночь» мастерицы из квилт-студии «Гатчина» Евгении Бочиной.
Экспозиция посвящена родному городу, его жителям, семье, близким людям и
педагогу Наталье Косьянковской. Лоскутные картины и панно автора радуют гармоничным
сочетанием «уютной» старинной технологии шитья и замечательным мастерством
исполнения, приближающим их к настоящим произведениям искусства.
Евгения
Бочина работает в Петербургском институте ядерной физики. В квилт-студию
«Гатчина» Натальи Косьянковской пришла в 2010 году. За это время мастерица создала
десятки работ, которые вошли, в том числе, и в студийные проекты «Гатчины».
Тематические работы Евгении Бочиной находятся в музее-усадьбе Г.Р. Державина и
музее Ю.А. Гагарина.
Выставка
работ Евгении Бочиной будет проходить в «Купринке» до 30 января.
В
медиатеке библиотеки им. А.И. Куприна весь январь будет проходить выставка
«Бисерное волшебство на Рождество» народного коллектива «Бисерная мастерская».
Мастерицы не только представили на ней свои искусные работы, но и готовы
научить своему ремеслу всех желающих. Научиться бисероплетению с нуля или
познакомиться с секретами мастериц можно на бесплатном мастер-классе,
который будет проходить в «Купринке» 19 января с 12 до 14 часов. Можно
принести для работы свой бисер.
В
Павловском зале на втором этаже «Купринки» работает небольшая выставка
фотографий читателя библиотеки Марины Рятте «Шедевр талантливого Львова». В центре внимания фотомастера - Приоратский замок во
всем его великолепии. Благодаря неожиданным ракурсам, приемам и визуальным
находкам автора, это необычное творение архитектора Львова, знакомое всем
гатчинцам «до детских припухших желез», открывается в совершенно новом свете.
Приоратский замок то неожиданно вырастает в просвете деревьев, то едва
выступает из тумана на фоне желтых цветов, то призрачно колышется на озерной
глади, то повисает на травинке, отражаясь в капле росы...
В
читальном зале «Купринки» посетителей ждет огромное семейство сказочных гномов.
Веселые и задумчивые, работящие и
озорные, они пришли в библиотеку из большой коллекции еще одного друга
библиотеки Нины Мироновой. Нина Васильевна по профессии - воспитатель детского
сада с многолетним стажем. Однажды, лет эдак тридцать тому назад, рассказывая
своим воспитанникам сказку о Белоснежке и семи гномах, она решила украсить свое
повествование фигурками игрушечных гномов. Ожившие персонажи сказки очень
понравились детям, а Нина Васильевна с тех пор собирает коллекцию этих забавных
человечков. Сейчас в коллекции Нины Васильевны — более семисот гномов,
привезенных из разных городов России и зарубежья.
Еще
одна выставка в медиатеке заинтересует истинных библиофилов. В экспозиции «Отражение исчезнувших лет...» собраны
уникальные старинные книги на иностранных языках из фонда редкой книги
библиотеки им. А.И. Куприна. Здесь можно взять в руки, полистать и попытаться
по экслибрисам и библиотечным штампам проследить всю историю дореволюционных
изданий Шекспира, Гете, Дюма, Диккенса, Эммы Маршалл.