Ленинградская область делится опытом

В качестве положительного примера, на который необходимо обратить внимание руководителям органов исполнительной государственной власти субъектов РФ, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал организацию передвижного центра для трудовой ориентации подростков в Ленинградской области.

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних стали предметом анализа и обсуждения на совещании, которое провел полпред главы государства с участием высших должностных лиц субъектов Российской Федерации СЗФО, руководителей правоохранительных и надзорных ведомств и главных федеральных инспекторов.

Одним из важных механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений была названа профориентация.

Как сообщил в ходе совещания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе разработана профориентационная программа «Мой выбор — мое будущее», в которой используются методики, позволяющие определить интересы подростка на основе его ценностных ориентиров. К школьникам удаленных сельских поселений регулярно выезжает передвижной центр профориентации. Ребята проходят тестирование и получают индивидуальные рекомендации психологов службы занятости по выбору профессии, дальнейшей сферы деятельности. По словам Александра Дрозденко, молодых людей ориентируют на то, чтобы они получали профессию и оставались работать в Ленинградской области.

«В тех регионах округа, где по итогам 2019 года не достигнуто позитивной статистики необходимо уделить особое внимание причинам и условиям, порождающим противоправное поведение подростков, — подчеркнул Александр Гуцан. — Проанализировать и при необходимости пересмотреть объем и содержание ранее запланированных профилактических мероприятий. Главное — не допускать формального бюрократического подхода в профилактической работе».