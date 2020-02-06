Ленинградская область делится опытом

В качестве положительного
примера, на который необходимо обратить внимание руководителям органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, полномочный представитель Президента
России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал организацию
передвижного центра для трудовой ориентации подростков в Ленинградской области.
Вопросы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних стали предметом
анализа и обсуждения на совещании, которое провел полпред главы государства с
участием высших должностных лиц субъектов Российской Федерации СЗФО,
руководителей правоохранительных и надзорных ведомств и главных федеральных
инспекторов.
Одним из важных
механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений была названа
профориентация.
Как сообщил в ходе
совещания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе
разработана профориентационная программа «Мой выбор — мое будущее», в которой
используются методики, позволяющие определить интересы подростка на основе его
ценностных ориентиров. К школьникам удаленных сельских поселений регулярно
выезжает передвижной центр профориентации. Ребята проходят тестирование и
получают индивидуальные рекомендации психологов службы занятости по выбору
профессии, дальнейшей сферы деятельности. По словам Александра Дрозденко,
молодых людей ориентируют на то, чтобы они получали профессию и оставались
работать в Ленинградской области.
«В тех регионах округа,
где по итогам 2019 года не достигнуто позитивной статистики необходимо уделить
особое внимание причинам и условиям, порождающим противоправное поведение
подростков, — подчеркнул Александр Гуцан. — Проанализировать и при
необходимости пересмотреть объем и содержание ранее запланированных
профилактических мероприятий. Главное — не допускать формального
бюрократического подхода в профилактической работе».