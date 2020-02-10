Нацпроект «Образование»: успехи Гатчинского района

- Реализация национального проекта «Образование» рассчитана до конца 2024 года. В рамках этого нацпроекта в Ленинградской области проводятся мероприятия десяти федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого» и «Социальная активность».

В 2019 году в Гатчинском районе реализовывалось только два федеральных проекта в отрасли образование – «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».

- Почему только два проекта?

- Ленинградская область, а соответственно и Гатчинский район, с первых недель подключились к работе по реализации проектов. На 2019 год Ленинградская область выиграла гранты на мероприятия в рамках двух проектов, и именно по ним проводилась работа. По остальным федеральным проектам на данный момент разрабатываются нормативные акты, составляются «дорожные карты». Как только поступит финансирование, мы приступим к их реализации.

- Какова цель проекта «Современная школа»?

- Основная цель – вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, включения всех участников системы образования: детей, педагогов, родителей, общественности, работодателей – в современные образовательные отношения, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

При этом особый акцент этого федерального проекта сконцентрирован на сельских школах для того, чтобы именно там поднять материально-технический уровень и обновить программы. Это касается не только учебных предметов, но и дополнительного образования, и социальной активности детей, педагогов и родителей.

В рамках проекта «Современная школа» в Гатчинском районе в 2019 году были созданы первые федеральные центры образования цифрового и гуманитарного профилей - «Точки роста». В качестве «первопроходцев» были выбраны две сельские школы - Большеколпанская и Пригородная.

- Почему именно этим школам было оказано такое высокое доверие?

- Для участия в этой программе нужно было соблюсти определенные условия: школы должны быть сельские, и в них должны быть помещения, соответствующие предъявляемым требованиям. Кроме того, школы должны обладать социальной активностью. Они должны быть центрами, даже с географической точки зрения, поскольку обучение в них изначально рассчитано не только на обучение детей из этих школ, но и на взаимодействие с другими школами, которые прикрепляются к ним по сетевому взаимодействию.

Обе школы отвечали этим условиям, и 1 сентября 2019 года они хорошо стартовали в проекте.

- Как школы готовились к открытию «Точек роста»?

- Первым делом за счет районного бюджета были отремонтированы помещения. Это был не просто ремонт, а создание специального дизайнерского макета в рамках брендбука, который был разработан в Ленинградской области. Каждая школа должна придерживаться общей концепции. И надо отдать должное, брендбук Ленинградской области был признан лучшим в России. А «Точка роста» в Пригородной школе была выбрана для прямого включения команды Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко, в формате телемоста, предусматривающего диалог в прямом эфире с 8-ю субъектами Российской Федерации, во время праздника открытия всех «Точек роста» - «Марафон открытий», который состоялся 25 сентября. Пригородная школа представляла весь Северо-Запад страны, что говорит о высоком уровне подготовки Центра.

Для «Точек роста» была закуплена современная нестандартная мебель. Дальше проходило оснащение Центра современной техникой на основании тех субвенций, которые были выделены федеральным и областным бюджетами при местном софинансировании. Это оборудование для 3D-моделирования, современные планшеты, ноутбуки; оборудование для занятий по ОБЖ, информатике и технологии; оборудование, создающее виртуальную реальность, квадрокоптеры и многое другое. Хочется отметить, что у многих школьников с первых дней занятий в Центрах профессиональная ориентация пошла именно в направлении современных инженерных и цифровых специальностей. Ребята говорят, что благодаря «Точкам роста» они уже знают, чем будут заниматься после школы.

- Какие изменения произошли с начала учебного года?

- Изменений много. Если в начале учебного года педагоги с оптимизмом, но и с опаской смотрели на этот процесс, поскольку нужно было учиться преподавать по-новому знакомые предметы, то сейчас активность обучения в «Точках роста» растет в геометрической прогрессии. Центр используется максимально. Туда рвутся не только учителя информатики, технологии и ОБЖ, но и русского языка, литературы, истории и остальных предметов. В «Точках роста» проходит обмен опытом: учителя, работающие в Центрах, прошли специальное обучение по работе с новым оборудованием и новыми образовательными программами на базах кванториумов во Владимире и Великом Новгороде, руководители Центров побывали на обучении в Москве, поэтому не мудрено, что на базе Центров педагоги всей школы обсуждают, чему научились на курсах, делятся своими наработками, проводят мастер-классы для остальных педагогов.

«Точки роста» оправдали свое название. Они становятся точкой роста для учеников, центром дополнительного образования и социального культурного развития для нескольких поселений. Центры помогают педагогам в росте их профессионального мастерства. Все это поднимает уровень образования в сельской местности на новый уровень.

- Есть ли шанс у других школ попасть в эту программу?

- В 2020 году «Точки роста» появятся еще в двух школах: Коммунарской школе №3 и Рождественской школе. В 2021 году, к сожалению, Ленинградская область не участвует в создании центров. Но в 2022 году «Точку роста» откроет еще одна школа – Дружногорская.

Конечно, мы жалеем, что этот проект только для сельских школ. А Коммунарская школа попала в него, только потому что в этом городе проживает не более 50 тысяч человек, что соответствует правилам отбора образовательных учреждений для данного проекта. Городские школы тоже хотели бы получить такое оборудование. Если условия изменятся и в проекте смогут участвовать городские школы, то мы обязательно откроем «Точку роста» в Гатчине. Хотя в школах города в настоящее время трудно было бы выделить помещения под Центр, потому что они переполнены. Но в 2020-2021 году, мы надеемся, будет построена школа на Аэродроме на 1175 мест. И вторым этапом начнется строительство школы на 1175 мест в микрорайоне Хохлово поле. Будем ждать, что к этому времени условия участия городских школ в проекте создания Центров «Точка роста» будут приняты.

- «Успех каждого ребенка» - второй большой федеральный проект, который реализуется в 2019 году на территории Гатчинского района. Расскажите о нем.

- Проект «Успех каждого ребенка», в основном, касается учреждений дополнительного образования, а также таких видов работ, как профессиональная ориентация ребят, их становление и определение в будущем.

Цель этого проекта – к 2024 году расширение охвата детей от 5 до 18 лет качественным дополнительным образованием до 80%.

На 2019 год для Ленинградской области этот показатель составлял 76 %. И Гатчинский район справился с поставленной задачей. За счет учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету образования, за счет учреждений культуры, спорта, частных предпринимателей, которые работают в сфере дополнительного образования и имеют соответствующие лицензии, на конец 2019 года охват детей дополнительным образованием составил 76,6 %.

В рамках реализации этого проекта основным мероприятием на 2019 год было внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. Мероприятие достаточно сложное, социально звонкое, с точки зрения реакции родителей и широкой общественности на этот проект. Но Гатчинский район с этим успешно справился. Хотя и не без трудностей, потому что перед Гатчинским районом были поставлены самые высокие показатели по Ленинградской области: 46% детей, задействованных в дополнительном образовании, должны были пройти через персонифицированное финансирование программ дополнительного образования. Если переводить на количественные показатели: в 2019 году Гатчинский район должен был выдать 12 825 сертификатов персонифицированного финансирования.

Напомню, что реализация этого проекта в Гатчинском районе началась с 1 октября. Соответственно, такое большое количество сертификатов мы должны были выдать за три месяца.

- В чем новшество этого проекта для родителей?

- Первое нововведение – с 2019 года начал работу электронный портал под названием «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области». Это электронная база, в которой зарегистрированы все поставщики такой услуги, как дополнительное образование, имеющие соответствующую лицензию, включая спортивные школы, центры творчества детей, центры информационных технологий, школы, детские сады, учреждения культуры, спорта. Причем, как учреждения государственные, так и частные.

Вторым этапом была проведена электронная инвентаризации условий, средств обучения, площадей. Это все было выложено в общую базу для открытого обозрения.

Далее была проведена работа по регистрации всех детей Гатчинского района от 5 до 18 лет детей на этом портале. С 2019 года записаться в студии и кружки, на разные программы дополнительного образования необходимо было не только в учреждении дополнительного образования, но и, в обязательном порядке, через портал «Навигатор».

- Что вызвало сложности у родителей?

- Как и в любом новом деле, у кого-то первая реакция – отторжение. Вторая проблема, и очень сложная, – многие родители в сельской местности просто не имеют современных компьютеров или телефонов, отсутствует интернет, они не могут самостоятельно зайти на портал «Навигатор» и зарегистрировать там своего ребенка. Следовательно, работы у нас прибавилось. Для тех, кому зарегистрироваться сложно, мы предоставляли альтернативную возможность – прийти в само учреждение для очной подачи заявки. В этом случае, в обязательном порядке уже само учреждение совместно с родителями регистрировало ребенка на этом портале.

Каждый ребенок от 5 до 18 лет должен быть не только зарегистрирован на портале, но и получить сертификат участия в программах дополнительного образования. Этот сертификат выдается ребенку один раз на всю жизнь (от его 5-ти и до 18-ти лет), как СНИЛС.

В 2019 году мы зарегистрировали и выдали сертификат максимальному количеству детей. А затем каждый год на портале будут регистрироваться новые дети, которые достигли 5-летнего возраста, или те, кто приехал жить в Гатчинский район.

- Что вызывало тревогу родителей?

- Регистрация на электронном портале «Навигатор» не может содержать действий по визуальному подтверждению личности ребенка, но чтобы учреждение дополнительного образования могло выдать сертификат, необходимо подтвердить личность ребенка. Электронный портал предполагает подтверждение личности ребенка через внесение данных СНИЛС ребенка, которые проверяются через федеральные базы Пенсионного фонда. Это гарантирует, что место в дополнительном образовании не будет занято фиктивной личностью, а сертификат финансирования не пропадет зря.

И здесь возникали проблемы. Кто-то еще не заводил СНИЛС на ребенка. Кто-то не хотел раскрывать данные… Мы вели долгую разъяснительную работу и преодолели многие сложности. В Гатчинском районе более 25 тысяч детей (это дети, которые занимаются дополнительным образованием) зарегистрированы в «Навигаторе» и прикреплены к тем или иным программам.

Но остается еще одна проблема. Некоторые родители, зарегистрировав своего ребенка на портале «Навигатор», подали письменную заявку на обучение по определенной программе в само учреждение, а на портале не прошли запись на программу, не нажали кнопку «Записаться». Таким образом, родитель зарегистрировал ребенка, записался на программу в самом учреждении, ребенок занятия посещает, учреждение сертификат ребенку выдало, но родитель не подтвердил на портале, что ребенок действительно хочет заниматься по этой программе. А учреждение само подать заявку на портале за родителя не может, поскольку только у родителей есть логин и пароль для входа в личный кабинет на портале «Навигатор».

Получается, что ребенок физически ходит на занятия. У него есть запись в учреждении допобразования. На сертификате ребенка лежат средства для оплаты, а учреждение эти деньги не получило. При этом учреждение свои обязательства выполняет: дети получают образование, педагоги работают в полную силу со всеми детьми.

Очень просим родителей реагировать на звонки представителей учреждений дополнительного образования и выполнить процедуру записи на программу до конца.

Мы понимаем, что трудности существуют, программа новая. Поэтому ребенка в середине учебного года никто не оставит. Он будет посещать кружки, но сложности с финансированием учреждения дополнительного образования возникнут. Значит, начнутся проблемы с закупкой учебных пособий, оплатой коммунальных услуг.

В 2020 году в подведомственных Комитету образования учреждениях стопроцентно родительская плата за программы дополнительного образования взиматься не будет, расходы будут покрываться из местного бюджета. А дальше - покажет время. Просим родителей быть внимательными и при записи проходить каждый шаг до конца, а также приходить в учреждение для подписания договоров на обучение по сертификатам финансирования. Хотелось бы избежать ситуаций, когда учреждение не будет получать финансирование только потому, что родители не выполнили необходимые действия в «Навигаторе».

- Деньги на дополнительное образование будут выделяться на конкретного ребенка. Что еще даст этот проект?

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» дает возможность видеть реальную картину: на какие программы дети с удовольствием записываются, а какие программы не пользуются популярностью у родителей и детей. Соответственно, учреждения дополнительного образования будут точнее формировать свой учебный план на следующий год, ориентируясь на самые популярные программы и запросы жителей. Для родителей облегчается процесс поиска желаемой программы или учреждения, которое больше подходит для конкретного ребенка, легче становится отслеживать посещение ребенка и его успехи. «Навигатор» покажет, был ли ребенок в творческом или спортивном центре, какие занятия проводились.

- В рамках федерального проекта были поставлены количественные показатели по выдаче сертификатов и по общему охвату детей. Гатчинский район справился. Какое направление в дополнительном образовании сейчас главное?

- Особый акцент в этом проекте делается на направление научно-технического развития детей. По программе этого направления для Гатчинского района определен отдельный показатель.

Еще до появления федерального проекта и этого показателя внутри него в Гатчинском районе была разработана своя система формирования этих навыков. С 2016 года активно закупалось оборудование в детские сады, школы и учреждения допобразования. Все это позволило Гатчинскому району показать очень высокие результаты, в том числе на таких турнирах как JuniorSkills и WorldSkills Russia Juniors. Команды Гатчинского района, состоящие из учеников Гатчинской школы №9 и лицея №3, три года подряд занимают призовые места на Всероссийских чемпионатах. Руководитель команды - Светлана Евгеньевна Кучер, заместитель директора по допобразованию Гатчинской школы №9, педагог Районного информационно-методического центра в пос. Новой Свет, ведущий педагог и региональный эксперт площадки прототипирования.

«Навигатор» подтвердил востребованность именно этого направления. Это позволило нам получить дополнительное финансирование и открыть больше кружков, связанных с робототехникой, инженерными навыками, с разными формами 3D-моделирования, программированием. В 2019-2020 учебном году у нас высокий процент охвата по этим направлениям. Кроме центров информационных технологий в Гатчине и пос. Новый Свет и всех структурных подразделениях Районного Центра детского творчества, программы этого направления разработаны и реализуются во многих школах и садах района. На базе Гатчинской школы № 9, гимназии им. К.Д. Ушинского, Сиверской школы № 3, Коммунарских школ № 2 и № 3, Вырицкой школы летом 2019 года с успехом работали специализированные дневные лагеря научно-технической направленности. В 2020 году количество таких лагерей будет увеличено.

Думаю, что выставка творческих работ наших ребят, которая будет организована к 75-летию Победы в витринах центральной почты в Гатчине, будет содержать, кроме рисунков и фотографий, и тематические предметы, изготовленные ребятами на 3D-принтерах из пластика и дерева.

Не исключая традиционных направлений в спорте и художественном творчестве, именно научные и технические направления сейчас выходят на первый план. Мы ожидаем, что к 2024 году четверть детей будет хвачено дополнительным образованием именно по этим направлениям.

- Когда теперь нужно записывать детей в кружки: в начале календарного года или в начале учебного?

- Реализация этого проекта продолжается. В начале 2020 года родителям не нужно перезаписывать детей на программы, по которым они сейчас занимаются, не нужно заново подписывать договор, который был уже заключен, он будет пролонгирован до конца учебного года.

Но хочется сделать особый акцент для родителей: если в 2019 году на сертификат были зачислены средства на три месяца, то сейчас средства будут начислены на весь 2020 год. И на окончание программы, по которой ребенок начал заниматься в первом полугодии учебного года, они будут переведены автоматически. А с первого сентября родители будут заново записывать детей на прохождение этой или новой программы.

Мы планируем провести в мае Дни открытых дверей, чтобы родители смогли заранее познакомиться с новыми программами следующего учебного года, определиться и быть готовыми к моменту начала процедуры записи в «Навигаторе». Сейчас родителям не следует спешить записываться на новые краткосрочные программы, которые идут до конца мая. Нужно оставить средства на сентябрь.

Единственный способ не попасть на занятия в кружок или секцию – это опоздать. Отказом в приеме ребенка на любой вид программы может служить только один аргумент: отсутствие свободного места в группе.

- Что предлагает «Навигатор» для детей с ограниченными возможностями здоровья Гатчинского района?

- С января в Районном Центре детского творчества по адресу: г. Гатчина, ул. Школьная д.1 началась реализация трех программ для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Рисование», «Конструирование «Лего» и «Социально-бытовая ориентировка». С содержанием программ родители могут ознакомиться в «Навигаторе». С каждым годом таких программ будет больше, поскольку таких детей, к сожалению, тоже прибавляется. К 1 сентября 2020 года количество площадок, на которых смогли бы заниматься особые дети, увеличится.

Более подробную информацию можно узнать в «Навигаторе» и в Районном центре детского творчества.

Татьяна Можаева