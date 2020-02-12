13 февраля – без света

В связи с проведением запланированных работ на
электросетевых объектах 13 февраля будет отключено электроснабжение:
Веревское
поселение:
09:00
- 16:00
Вайя
Рождественское
поселение:
09:00 -17:00
с.
Рождествено, Соколова, Б. Проспект, д.85-109, храм
Межно,
Рыбицы
Сиверское
поселение:
09:00 -17:00
Большево
Елизаветинское
поселение
09:00 -16:00
Малые
Борницы, Дубицы,
09.00-
17.00
Березнево
Сяськелевское
поселение
09:00 -17:00
Ронилово,
Питкелево, М.Ондрово Б.Ондрово Кастино
Пудостьское
поселение
09:00-16:00
Кемпелево
Большеколпанское
поселение
10:00-16:00
Старые
Черницы, СНТ «Ст.Черницы»
Большие
Колпаны ул.Старая, Средняя, Восточный пер-к
Лядино,
Вакколово, Новые Черницы, Вопша
13:00 -17:00
с.Никольское
Таицкое
поселение
10:00 -16:00
Александровка,
Тайцы (санаторий Свердлова)
Пудостьское поселение
09.30 до 18.00
д. Петрово,
д. Мута-Кюля.
п\ф «Скворицы»
Пудомягское поселение
10:00 -17:00
Пудомяги,
Стародеревенская
Монделево
Павловский ручей
Петербургские
просторы
Павловские дачи
Павловский Посад
Павловская
Слобода
Покровская
Порицы
Марьино
Антелево