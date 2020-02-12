13 февраля – без света

13 февраля – без света

Энергоснабжающие организации Гатчинского района уведомляют о плановых ремонтных работах 13 февраля, которые потребуют отключения электроэнергии.

Рубрики : ЖКХ     12 Feb 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 февраля будет отключено электроснабжение:

Веревское поселение:

09:00 - 16:00

Вайя

 

Рождественское поселение:

09:00 -17:00

с. Рождествено, Соколова, Б. Проспект, д.85-109, храм  

Межно, Рыбицы

 

Сиверское поселение:

09:00 -17:00

Большево

 

Елизаветинское поселение

09:00 -16:00

Малые Борницы, Дубицы,

09.00- 17.00

Березнево

 

Сяськелевское поселение

09:00 -17:00

Ронилово, Питкелево, М.Ондрово Б.Ондрово Кастино

 

Пудостьское поселение

09:00-16:00

Кемпелево

 

Большеколпанское поселение

10:00-16:00

Старые Черницы, СНТ «Ст.Черницы»    

Большие Колпаны ул.Старая, Средняя, Восточный пер-к

Лядино, Вакколово, Новые Черницы, Вопша

13:00 -17:00

с.Никольское

 

Таицкое поселение

10:00 -16:00

Александровка, Тайцы (санаторий Свердлова)               

                  

Пудостьское поселение

09.30 до 18.00

д. Петрово,

д. Мута-Кюля.

п\ф «Скворицы»

 

Пудомягское поселение

10:00 -17:00

Пудомяги, Стародеревенская

Монделево

Павловский ручей

Петербургские просторы

Павловские дачи

Павловский Посад

Павловская Слобода

Покровская

Порицы

Марьино

Антелево

 

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