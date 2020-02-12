Вырицкое поселение: продолжаем газификацию

Глава поселения Олег Белов в своем выступлении рассказал о работе местного Совета депутатов. Так, народные избранники встречались с коллегами из Сиверского поселения для обсуждения восстановления чистоты реки Оредеж.

- Только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему, - отметил он.

Кстати, этот вопрос депутаты, представляющие Гатчинский район в областном парламенте, уже выносили на обсуждение на очередном заседании и получили поддержку губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Полноценное решение вопроса невозможно без реконструкции канализационных очистных сооружений, которые Олег Белов охарактеризовал, как «страшные».

- Этот вопрос не уровня поселения, а уровня района, и совместными усилиями необходимо решить эту проблему, ее нужно ставить как первостепенную задачу, - сказал он.

Также Олег Белов встречался с жителем Вырицы Андреем Степановым, который в 2019 году инициировал сбор подписей за присвоение историческому микрорайону «Титово поле» статуса особо охраняемой природной территории местного значения.

- У нас есть понимание, как решать этот вопрос, хоть он и не быстрый, но мы согласны, что в Вырице необходимо создавать еще больше парковых зон, - сказал Олег Белов и добавил, что встреч с населением будет проводиться больше для выстраивания диалога.

- Будем проверять делянки в лесах, которых появилось слишком много. Нужно проанализировать существующую ситуацию и включиться в областную программу по восстановлению лесного ресурса, - добавил он.

Глава администрации поселения Андрей Васильев рассказал о жизни Вырицкого поселения в цифрах. Так, доходы Вырицкого городского поселения в 2019 году составили 224 679 тысяч рублей, расходы – 213 087 тысяч рублей.

В 2019 году были отремонтированы участки улиц Подольской, Кирова, Футбольной, Калинина, Сызранской, Чехова и переулка Павловский общей протяженностью 3,65 км. Выполнены работы по организации тротуара (210 метров), установке ограждения пешеходного тротуара, светофоров Т7 и искусственных неровностей на улице Ракеевская на общую сумму 1,9 млн рублей. Выполнены работы по установке двух светофоров Т7, ограждения пешеходной дорожки, двух пешеходных переходов и искусственных неровностей с дорожными знаками по улице Л.Толстого.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по благоустройству на улице Введенская, 19 (Вырица) и улице Школьная, 13 (Мины) на общую сумму 7,7 млн рублей.

Детское игровое оборудование установили на улице Школьной, 10 в деревне Мины за счет средств, выделенных депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Людмилой Тептиной в размере 300 тысяч рублей. Вместе со своим коллегой по областному парламенту Сергеем Коняевым они также выделили два миллиона рублей на устройство хоккейной площадки на улице Жертв Революции, 20 в Вырице.

Также депутаты Людмила Тептина и Сергей Коняев смогли добиться решения наболевшего вопроса: включения Вырицкого поселения в программу по газификации и выделения на эти цели 100 млн рублей.

В 2019 году было заключено 19 муниципальных контрактов по строительству распределительных газопроводов. Более 700 домовладений получили возможность подключения к распределительным газовым сетям. Протяженность построенных газопроводов составляет 32 км. Объем выделенных средств за счет предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области на 2019 год составляет чуть более 40 млн рублей, из бюджета Гатчинского района – почти 4 млн рублей. Уровень газификации Вырицкого поселения на начало 2020 года составляет

23 % (год назад – 14,92 %).

Комитетом по строительству Ленинградской области совместно с администрацией Вырицкого поселения по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» будет производиться расселение многоквартирных домов в Вырице по адресам: улица Ульяновская,19, Коммунальный проспект, 30, проспект Пильный, 67, улица Жертв Революции, 4. Также рассматривается вопрос о включении в программу дома № 6 по улице Пограничной.

Администрацией была проведена работа по сбору и оформлению документов для участия ветеранов войны, проживающих в поселении, в программе по проведению капитального ремонта индивидуальных жилых домов (закон № 62-оз от 14.10.2014 года «О предоставлении единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома»). В результате в 2019 году в четырех домах ветеранов был выполнен капремонт на общую сумму 1,2 млн рублей. На 2020 год по данной программе подана заявка на помощь еще пяти ветеранам на общую сумму 1,8 млн рублей.

За счет средств бюджета Гатчинского района в 2019 году был проведен косметический ремонт в жилых домах пяти ветеранов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В ходе отчетного собрания Андрей Васильев ответил на вопросы жителей, поступившие из зала. Их интересовала судьба пешеходного перехода через железную дорогу в створе улицы Соболевского. Андрей Васильев ответил, что проект уже готов, срок реализации – 2020 год.

Граждане попросили впредь вести видео трансляцию отчетных собраний в интернете для тех, кто не может присутствовать на них, жаловались на грязь на контейнерных площадках, просили увеличить штат сотрудников УМВД в поселении, интересовались судьбой дачи купца Бумагина. Андрей Васильев также рассказал, что совместно с депутатами будет рассматриваться вопрос организации места для торговли, где местные фермеры могли бы представлять свою продукцию, и возможность организации пешеходной зоны у действующего рынка. Одной из самых острых проблем остаются несанкционированные канализационные стоки в реку Оредеж в частном секторе.

- Казалось бы, стоит хороший дом, территория вокруг – благоустроенная, а труба выходит прямо в реку. Это безобразие и катастрофа, - отметил он.

Еще один наболевший вопрос – старинные дома, которые смело можно отнести к памятникам культурного наследия, но из-за их принадлежности к частной собственности, решить вопрос об их сохранности и восстановлении, сегодня проблематично. Многие вопросы по итогам собрания будут вынесены на обсуждение профильных комиссий Совета депутатов Вырицкого поселения.

Директор управляющей компании МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов также ответил на вопросы жителей. Так, он сказал, что подвалы жилых домов в деревне Мины затоплены из-за того, что во время строительства газопровода была закопана ливневая канализация. Он подтвердил необходимость реконструкции канализационных очистных сооружений. Но для этого сначала нужно сделать проект, чтобы получить финансирование из федерального или регионального бюджетов.

Завершилось отчетное собрание вручением заслуженных наград самым активным жителям поселения.