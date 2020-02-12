Внимание – дороге в Елизаветино

Внимание – дороге в Елизаветино

Состояние железнодорожного переезда в поселке Елизаветино, на которое обращают внимание в обращениях жители, стало поводом для визита сюда главы администрация Гатчинского района Людмилы Нещадим в рамках рабочей поездки в Елизаветинское сельское поселение.

Рубрики : Общество     12 Feb 2020

Еще в ноябре жители обращались в администрацию по вопросу ремонта участка автомобильной дороги «Елизаветино-Скворицы» в п. Елизаветино около железнодорожного переезда. Силами местной администрации был проведен ямочный ремонт.

Глава администрации Виталий Зубрилин отметил, что в этом году в рамках ремонта региональной трассы «Гатчина - Ополье» будет капитально отремонтирован участок дороги - территория между двумя железнодорожными переездами.

Также жители писали об отсутствии уличного освещения и тротуара вдоль дороги от железнодорожного переезда до ул. Александровской. Администрация Елизаветинского сельского поселения уже подала заявку в дорожный комитет Ленобласти для получения финансирования на строительство тротуара, ограждения и освещения к нему.

Людмила Нещадим подчеркнула, что эти объекты, безусловно, нужны для жителей поселка и поручила оказать содействие администрации поселения в решении этого вопроса, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

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