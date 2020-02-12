Внимание – дороге в Елизаветино

Еще
в ноябре жители обращались в администрацию по вопросу ремонта участка
автомобильной дороги «Елизаветино-Скворицы» в п. Елизаветино около
железнодорожного переезда. Силами местной администрации был проведен ямочный
ремонт.
Глава
администрации Виталий Зубрилин отметил, что в этом году в рамках ремонта
региональной трассы «Гатчина - Ополье» будет капитально отремонтирован участок
дороги - территория между двумя железнодорожными переездами.
Также
жители писали об отсутствии уличного освещения и тротуара вдоль дороги от
железнодорожного переезда до ул. Александровской. Администрация Елизаветинского
сельского поселения уже подала заявку в дорожный комитет Ленобласти для
получения финансирования на строительство тротуара, ограждения и освещения к
нему.
Людмила
Нещадим подчеркнула, что эти объекты, безусловно, нужны для жителей поселка и
поручила оказать содействие администрации поселения в решении этого вопроса,
сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.