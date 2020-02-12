Восемь пожаров, один погибший

Восемь пожаров, один погибший

С 4 по 12 февраля на территории Гатчинского муниципального района произошло 8 пожаров, один человек погиб.

Рубрики : Происшествия     12 Feb 2020

4 февраля в посёлке Сиверский сгорел частный дом. В момент пожара в доме никого не было. Проводится проверка.

 6 февраля в посёлке Новый Учхоз в результате хулиганских действий в подъезде многоквартирного жилого дома сгорел почтовый ящик. Возгорание потушили жильцы дома до прибытия пожарных.

8 февраля в посёлке Высокоключевой сгорел частный дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Проводится проверка.

На следующий день по неустановленной пока причине в садоводстве «Вишнёвый сад» массива «Чаща» сгорел дачный дом. На соседнем доме оплавился сайдинг.

 С разницей в полтора часа загорелся частный дом в Вырице, куда были направлены пожарные подразделения 106 пожарно-спасательной части п.Сиверский. По прибытии на место дом горел по всей площади, причины пожара устанавливаются.

10 февраля в Вырице на улице Камышинская выгорела изнутри хозяйственная постройка для содержания домашней птицы. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

ОНДиПР Гатчинского района

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