Восемь пожаров, один погибший

4 февраля в посёлке Сиверский сгорел частный дом. В момент пожара в доме никого не было. Проводится проверка.

6 февраля в посёлке Новый Учхоз в результате хулиганских действий в подъезде многоквартирного жилого дома сгорел почтовый ящик. Возгорание потушили жильцы дома до прибытия пожарных.

8 февраля в посёлке Высокоключевой сгорел частный дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Проводится проверка.

На следующий день по неустановленной пока причине в садоводстве «Вишнёвый сад» массива «Чаща» сгорел дачный дом. На соседнем доме оплавился сайдинг.

С разницей в полтора часа загорелся частный дом в Вырице, куда были направлены пожарные подразделения 106 пожарно-спасательной части п.Сиверский. По прибытии на место дом горел по всей площади, причины пожара устанавливаются.

10 февраля в Вырице на улице Камышинская выгорела изнутри хозяйственная постройка для содержания домашней птицы. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

ОНДиПР Гатчинского района