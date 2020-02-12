Восемь пожаров, один погибший

4
февраля в посёлке Сиверский сгорел частный дом. В момент пожара в доме никого
не было. Проводится проверка.
6 февраля в посёлке Новый Учхоз в результате
хулиганских действий в подъезде многоквартирного жилого дома сгорел почтовый
ящик. Возгорание потушили жильцы дома до прибытия пожарных.
8
февраля в посёлке Высокоключевой сгорел частный дом. На месте пожара обнаружен
труп мужчины. Проводится проверка.
На
следующий день по неустановленной пока причине в садоводстве «Вишнёвый сад»
массива «Чаща» сгорел дачный дом. На соседнем доме оплавился сайдинг.
С разницей в полтора часа загорелся частный
дом в Вырице, куда были направлены пожарные подразделения 106
пожарно-спасательной части п.Сиверский. По прибытии на место дом горел по всей
площади, причины пожара устанавливаются.
10
февраля в Вырице на улице Камышинская выгорела изнутри хозяйственная постройка
для содержания домашней птицы. Предварительной причиной пожара стал аварийный
режим работы электрооборудования.
ОНДиПР Гатчинского района