Шахматисты Гатчинской школы № 8 – победители областного этапа

В нем приняли участие
команды из Соснового Бора, Токсово и Сертолово. Гатчину представляли победители
отборочного районного этапа – учащиеся школы № 8 Артем Сапелкин, Семен Семенов,
Софья Семенова и Анастасия Сафронова.
Гатчинцы, взяв со старта
3 очка из четырех, пошли вперед, а их соперники в первом же туре сошлись в
клинче, и поделили очки пополам. Играли по круговой системе с временным
регламентом – 10 минут + 5 секунд на ход. Команды из Токсово, Сертолово и
особенно Соснового Бора были настроены на борьбу и тронулись догонять. Успешнее
других игра шла у команды из Соснового Бора. К пятому туру они по-прежнему
отставали на очко, в шестом даже обошли.
Но седьмой тур все расставил
по местам – по 18 очков у Гатчинской школы № 8 и столько же у школы из
Соснового Бора. Пришлось считать командные победы. Их оказалось больше у
гатчинцев, которые и были признаны победителями. На третьей строке Токсово –
15 очков, столько же у Сертолово, но с меньшим числом побед.
По информации главного
судьи Николая Кокорина