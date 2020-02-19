Шахматисты Гатчинской школы № 8 – победители областного этапа

В нем приняли участие команды из Соснового Бора, Токсово и Сертолово. Гатчину представляли победители отборочного районного этапа – учащиеся школы № 8 Артем Сапелкин, Семен Семенов, Софья Семенова и Анастасия Сафронова.

Гатчинцы, взяв со старта 3 очка из четырех, пошли вперед, а их соперники в первом же туре сошлись в клинче, и поделили очки пополам. Играли по круговой системе с временным регламентом – 10 минут + 5 секунд на ход. Команды из Токсово, Сертолово и особенно Соснового Бора были настроены на борьбу и тронулись догонять. Успешнее других игра шла у команды из Соснового Бора. К пятому туру они по-прежнему отставали на очко, в шестом даже обошли.

Но седьмой тур все расставил по местам – по 18 очков у Гатчинской школы № 8 и столько же у школы из Соснового Бора. Пришлось считать командные победы. Их оказалось больше у гатчинцев, которые и были признаны победителями. На третьей строке Токсово – 15 очков, столько же у Сертолово, но с меньшим числом побед.

По информации главного судьи Николая Кокорина