Тамбовский брат

В ночь на 10-е февраля в гатчинскую полицию обратился 43-летний предприниматель. Накануне вечером ему позвонил неизвестный, по голосу похожий на его брата из Тамбова. «Брат» сказал, что попал в беду и ему необходимы деньги. Продиктовал номер карты, на которую доверчивый гражданин и перевел 18200 рублей. После перевода выяснилось, что имело место мошенничество, и брат здесь ни причем.

12-го февраля в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 48-летнего жителя деревни Шаглино. Ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и завел стандартную песню: с вашей карты происходит несанкционированное списание, надо перевести средства на другой расчетный счет. Недолго думая, мужчина перевел деньги со своих счетов злоумышленнику. Ущерб превысил 345 тысяч рублей.

14-го февраля в полицию обратилась жительница Семрино, которой позвонил «сотрудник банка». Он запросил данные банковской карты, и женщина их предоставила. После этого с карты исчезло 147 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.