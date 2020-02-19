Тамбовский брат

В ночь на 10-е февраля в
гатчинскую полицию обратился 43-летний предприниматель. Накануне вечером ему
позвонил неизвестный, по голосу похожий на его брата из Тамбова. «Брат» сказал,
что попал в беду и ему необходимы деньги. Продиктовал номер карты, на которую
доверчивый гражданин и перевел 18200 рублей. После перевода выяснилось, что
имело место мошенничество, и брат здесь ни причем.
12-го февраля в
Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 48-летнего жителя деревни
Шаглино. Ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и завел
стандартную песню: с вашей карты происходит несанкционированное списание, надо
перевести средства на другой расчетный счет. Недолго думая, мужчина перевел
деньги со своих счетов злоумышленнику. Ущерб превысил 345 тысяч рублей.
14-го февраля в полицию
обратилась жительница Семрино, которой позвонил «сотрудник банка». Он
запросил данные банковской карты, и женщина их предоставила. После этого с
карты исчезло 147 тысяч рублей.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.