За теплицу для конопли грозит тюрьма

Наркосодержащие растения были конфискованы, сообщили в Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Под металлическим ангаром обнаружили и изъяли 105 кустов. Кроме того, в полицию для проверки на причастность к незаконной деятельности были доставлены двое арендаторов указанного ангара, 34 и 37 лет, оба — местные жители».

Как уточнили в полиции, после проверки и экспертизы изъятых растений было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества группой лиц или в особо крупном размере»). Доставленные в полицию мужчины задержаны. Им грозит до восьми лет лишения свободы.