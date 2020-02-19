За теплицу для конопли грозит тюрьма

Наркосодержащие
растения были конфискованы, сообщили в Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области: «Под металлическим ангаром обнаружили и изъяли
105 кустов. Кроме того, в полицию для проверки
на причастность к незаконной деятельности были доставлены двое
арендаторов указанного ангара, 34 и 37 лет, оба — местные
жители».
Как уточнили
в полиции, после проверки и экспертизы изъятых растений было
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса РФ («Незаконное
культивирование растений, содержащих наркотические вещества группой
лиц или в особо крупном размере»). Доставленные в полицию
мужчины задержаны. Им грозит до восьми лет лишения свободы.