«Экодвор» ждёт!

На мероприятии нас, как всегда, ждёт много интересного:

1. Сбор вторсырья

В этот день будет приниматься ТетраПак

И теперь на постоянной основе у ФОК "Арена" можно сдать:

Макулатуру ПЭТ Пакеты

2. Дармарка

обмен вещами (не одежда! Это могут быть игрушки, сумки, предметы интерьера, бижутерия...)

3. Книговорот

обмен книгами

4. Крышечки ДобротТЫ

вы можете сдать крышечки, принять участие в сортировке и узнать поподробнее о проекте.

5. Музей вторсырья

поможет вам понять зачем сортировать отходы, и какая их дальнейшая судьба.

6. Активности для детей и взрослых: игры и эковикторины с призами)

7. Соседское общение за чашкой ароматного чая.

Ждем Вас 15 марта с 11 до 13 у ФОК «Арена»

Выражаем огромную благодарность Александру Русских и сотрудникам МБУ «Гатчинского городского спортивно-досуговый центра», которые поддерживают эко-инициативы в Гатчине и готовы предоставить территорию у ФОК «Арены» для открытия контейнерной площадки, а также «Эко-Точке», без которой Раздельный Сбор в нашем Городе был бы просто невозможен.

Сделайте репост этого приглашения, чтобы как можно больше ваших соседей и знакомых узнали о том, что Раздельный Сбор Отходов в нашем городе существует и успешно функционирует.

Общественный проект «ЭкоДвор» реализуется фондом ЭРА при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке движения "ЭКА" и является частью программы "Разделяй с нами" системы Coca-Cola в России, направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.

#мойэкодвор

#раздельныйсбор

#крышечкидоброты