«Экодвор» ждёт!

На мероприятии нас, как всегда, ждёт много интересного:
1. Сбор вторсырья
В этот день будет
приниматься ТетраПак
И теперь на постоянной
основе у ФОК "Арена" можно сдать:
Макулатуру ПЭТ Пакеты
2. Дармарка
обмен вещами (не одежда!
Это могут быть игрушки, сумки, предметы интерьера, бижутерия...)
3. Книговорот
обмен книгами
4. Крышечки ДобротТЫ
вы можете сдать крышечки,
принять участие в сортировке и узнать поподробнее о проекте.
5. Музей вторсырья
поможет вам понять зачем
сортировать отходы, и какая их дальнейшая судьба.
6. Активности для детей и
взрослых: игры и эковикторины с призами)
7. Соседское общение за
чашкой ароматного чая.
Ждем Вас 15 марта с 11 до
13 у ФОК «Арена»
Выражаем огромную
благодарность Александру Русских и сотрудникам МБУ «Гатчинского городского
спортивно-досуговый центра», которые поддерживают эко-инициативы в Гатчине и
готовы предоставить территорию у ФОК «Арены» для открытия контейнерной
площадки, а также «Эко-Точке», без которой Раздельный Сбор в нашем Городе был
бы просто невозможен.
Сделайте репост этого
приглашения, чтобы как можно больше ваших соседей и знакомых узнали о том, что
Раздельный Сбор Отходов в нашем городе существует и успешно функционирует.
Общественный проект «ЭкоДвор»
реализуется фондом ЭРА при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной
поддержке движения "ЭКА" и является частью программы "Разделяй с
нами" системы Coca-Cola в России, направленной на продвижение культуры и
практики раздельного сбора отходов.
#мойэкодвор
#раздельныйсбор
#крышечкидоброты