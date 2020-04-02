16 пожаров за неделю

24 марта в деревне Парицы сгорели дом, баня и сарай на одном участке.

В тот же день в садоводстве «Ленинец» массива «Учхоз» сгорел дачный дом. Проводится проверка. В этот же день сгорела баня в деревне Руссолово. Проводится проверка.

25 марта в Вырице частично сгорел частный жилой дом. В момент пожара в доме находился хозяин 1970 года рождения, мужчина не пострадал. Предварительно причиной пожара стало замыкание электропроводки.

27 марта в деревне Савкино в результате аварийного режима работы участка электросети сгорел частный дом.

В тот же день в деревне Мыза-Ивановка сгорел заброшенный частный дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

27 марта в садоводстве «Риф» массива «Красницы» в дачном доме выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

28 марта в Елизаветино по причине неисправности печного оборудования сгорела частная баня.

В тот же день в Коммунаре сгорели дом и сарай на одном участке, а в деревне Кремено баня. Ведётся дознание.

28 марта в садоводстве «Корвет» массива «Красницы» пожар охватил сразу четыре участка. На первом выгорела хозпостройка, от которой загорелась баня. После чего огонь перекинулся на соседний дом и сарай. Следом загорелась кровля дома и баня на третьем участке. После чего на участке соседей оплавился сайдинг на доме и хозпостройке. Развитию пожара способствовал сильный ветер и несоблюдение гражданами противопожарных расстояний между строениями. Проводится проверка.

За прошедшую неделю гатчинские пожарные 76 раз выезжали на вызовы, связанные с возгоранием травы и мусора!

ОНДиПР Гатчинского района напоминает гражданам, что за несанкционированное сжигание мусора и травы предусмотрена административная ответственность!

ОНДиПР Гатчинского района