16 пожаров за неделю

24 марта в деревне Парицы сгорели дом, баня и сарай на
одном участке.
В тот же день в садоводстве «Ленинец» массива «Учхоз»
сгорел дачный дом. Проводится проверка. В этот же день сгорела баня в деревне
Руссолово. Проводится проверка.
25 марта в Вырице частично сгорел частный жилой дом. В
момент пожара в доме находился хозяин 1970 года рождения, мужчина не пострадал.
Предварительно причиной пожара стало замыкание электропроводки.
27 марта в деревне Савкино в результате аварийного
режима работы участка электросети сгорел частный дом.
В тот же день в деревне Мыза-Ивановка сгорел
заброшенный частный дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
неустановленным лицом.
27 марта в садоводстве «Риф» массива «Красницы» в
дачном доме выгорела комната. Причина пожара устанавливается.
28 марта в Елизаветино по причине неисправности
печного оборудования сгорела частная баня.
В тот же день в Коммунаре сгорели дом и сарай на одном
участке, а в деревне Кремено баня. Ведётся дознание.
28 марта в садоводстве «Корвет» массива «Красницы»
пожар охватил сразу четыре участка. На первом выгорела хозпостройка, от которой
загорелась баня. После чего огонь перекинулся на соседний дом и сарай. Следом
загорелась кровля дома и баня на третьем участке. После чего на участке соседей
оплавился сайдинг на доме и хозпостройке. Развитию пожара способствовал сильный
ветер и несоблюдение гражданами противопожарных расстояний между строениями.
Проводится проверка.
За прошедшую неделю гатчинские пожарные 76 раз
выезжали на вызовы, связанные с
возгоранием травы и мусора!
ОНДиПР Гатчинского района напоминает гражданам, что за
несанкционированное сжигание мусора и травы предусмотрена административная
ответственность!