99 мешков комбикорма украл работник ККЗ

В Орлино месяц назад обокрали дачный дом. Отжав стеклопакет, преступники похитили телевизор и электроинструмент. 24-го марта сотрудники Сиверского отдела полиции задержали и полностью изобличили воров: местного жителя – 31-летнего Андрея Х. и ранее судимого 36-летнего Владимира П. из Дружной Горки. Оба – лица без определенных занятий.

За совершение нескольких дачных краж арестован 36-летний житель Волхова Василий А., судимый. В Гатчинском районе он обчистил дом в садоводстве «Виктория» массива «Березовая роща».

В Малых Колпанах с участка на Западной улице было похищено 99 мешков готовых кормов для сельскохозяйственных животных, весом 40 кг. Ущерб превысил 85 тысяч рублей. По горячим следам сотрудники Войсковицкого отдела полиции задержали воров: 32-летнего жителя Войсковиц Александра А. и 34-летнего жителя Шпаньково Даниила О., работающего как раз на комбикормовом заводе.