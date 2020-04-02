99 мешков комбикорма украл работник ККЗ

В Орлино месяц назад обокрали дачный дом. Отжав стеклопакет,
преступники похитили телевизор и электроинструмент. 24-го марта сотрудники
Сиверского отдела полиции задержали и полностью изобличили воров: местного
жителя – 31-летнего Андрея Х. и ранее
судимого 36-летнего Владимира П. из Дружной Горки. Оба – лица без определенных
занятий.
За совершение нескольких дачных краж арестован 36-летний
житель Волхова Василий А., судимый. В Гатчинском районе он обчистил дом в
садоводстве «Виктория» массива «Березовая роща».
В Малых Колпанах с участка на Западной улице было похищено
99 мешков готовых кормов для сельскохозяйственных животных, весом 40 кг. Ущерб
превысил 85 тысяч рублей. По горячим следам сотрудники Войсковицкого отдела
полиции задержали воров: 32-летнего жителя Войсковиц Александра А. и 34-летнего
жителя Шпаньково Даниила О., работающего как раз на комбикормовом заводе.