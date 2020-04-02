Гатчина – город с благоприятной средой

Средний индекс качества в целом для Ленинградской области — 185 баллов, что на 5 пунктов лучше показателей 2018 года. Максимальную оценку в региональной группе вновь получило Кудрово — 248 баллов, при этом улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом на 30 пунктов.

В числе городов Ленинградской области, набравших максимальное количество баллов, — Кудрово, Гатчина, Сланцы, Никольское, Кингисепп, Лодейное Поле (все они получили 200 и более баллов). Близки к лидерам — Луга, Бокситогорск, Тосно.

Оценка городов складывалась из анализа 6 разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по 6 критериям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. В результате получилась матрица из 36 индикаторов. Города могут набрать максимум 360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Гатчина по итогам 2019 года набрала 204 пункта, что, правда, на 7 пунктов меньше, чем в 2018 году. «Просела» улично-дорожная сеть: по данному показателю наш город набрал 26 баллов, что сразу на 12 пунктов ниже, чем годом ранее. Зато улучшилась ситуация по таким показателям, как «жилье и прилегающие пространства» и «общегородские пространства».

Индекс качества городской среды не является рейтингом, он используется органами власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения.