Гатчина – город с благоприятной средой

Средний
индекс качества в целом для Ленинградской области — 185 баллов, что на 5
пунктов лучше показателей 2018 года. Максимальную оценку в региональной группе
вновь получило Кудрово — 248 баллов, при этом улучшив свои показатели по
сравнению с 2018 годом на 30 пунктов.
В
числе городов Ленинградской области, набравших максимальное количество баллов,
— Кудрово, Гатчина, Сланцы, Никольское, Кингисепп, Лодейное Поле (все они
получили 200 и более баллов). Близки к лидерам — Луга, Бокситогорск, Тосно.
Оценка
городов складывалась из анализа 6 разных типов городских пространств: жилья,
уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных
и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них
оценивается по 6 критериям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность
и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. В
результате получилась матрица из 36 индикаторов. Города могут набрать максимум
360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается
благоприятной.
Гатчина
по итогам 2019 года набрала 204 пункта, что, правда, на 7 пунктов меньше, чем в
2018 году. «Просела» улично-дорожная сеть: по данному показателю наш город
набрал 26 баллов, что сразу на 12 пунктов ниже, чем годом ранее. Зато
улучшилась ситуация по таким показателям, как «жилье и прилегающие пространства»
и «общегородские пространства».
Индекс
качества городской среды не является рейтингом, он используется органами власти
для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения.