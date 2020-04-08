Перинатальный центр продолжает работать

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Сегодня при поступлении в Перинатальный центр для родовспоможения женщины не
сдают тест на коронавирус. Для беременных женщин нашего региона, имеющих
симптомы Covid-19, предусмотрена маршрутизация в профильный стационар области.
Дезинфекционный
режим в Перинатальном центре проводится в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Количество текущих уборок увеличено до четырех раз в сутки,
для обработки используются средства, обладающие вирулицидной активностью.
Помимо этого, Перинатальный центр обеспечен обеззараживателями воздуха, которые
разрешено применять в присутствии людей в помещении.
В
условиях карантина на выписку допускается только один родственник. Кстати,
фотосессию не отменили. Весь процесс организован с соблюдением строгого
противоэпидемического режима.
Все,
кто будут проживать с ребенком, обязаны, как и прежде, иметь данные об
актуальном флюорографическом исследовании. Что касается тестирования на
коронавирус для родственников, то оно проводится по клиническим и
эпидемиологическим показаниям, которые определяет лечащий врач.