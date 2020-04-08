Перинатальный центр продолжает работать

- Сегодня при поступлении в Перинатальный центр для родовспоможения женщины не сдают тест на коронавирус. Для беременных женщин нашего региона, имеющих симптомы Covid-19, предусмотрена маршрутизация в профильный стационар области.

Дезинфекционный режим в Перинатальном центре проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Количество текущих уборок увеличено до четырех раз в сутки, для обработки используются средства, обладающие вирулицидной активностью. Помимо этого, Перинатальный центр обеспечен обеззараживателями воздуха, которые разрешено применять в присутствии людей в помещении.

В условиях карантина на выписку допускается только один родственник. Кстати, фотосессию не отменили. Весь процесс организован с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Все, кто будут проживать с ребенком, обязаны, как и прежде, иметь данные об актуальном флюорографическом исследовании. Что касается тестирования на коронавирус для родственников, то оно проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям, которые определяет лечащий врач.



