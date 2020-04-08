Ветеранам вручают юбилейные медали

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, было принято решение все-таки посетить ветеранов, чтобы поддержать их в это непростое время. Прежде чем зайти в дома ветеранов, гости надевали одноразовые защитные маски и перчатки. Кроме того, предварительно сдав анализ на коронавирус, они убедились в его отрицательном результате.

Сергей Коняев и Наталья Куделя посетили 40 ветеранов, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников, участников партизанского движения. Они вручили им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подарки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и администрации Гатчинского района.

В ходе беседы Сергей Коняев и Наталья Куделя справились о здоровье ветеранов, уточнили, нужна ли им какая-либо помощь в условиях карантина, а также посоветовали не пренебрегать советами руководства страны и медиков и оставаться дома. Тем более, что волонтеры Гатчинского района готовы всегда прийти к ним на помощь – принести продукты, помочь с уборкой и выполнить другие просьбы.

- Отрадно было видеть наших ветеранов в добром здравии и хорошем расположении духа. Медали и другие подарки – это только часть той поддержки, которая для них предусмотрена в связи с 75-летием Великой Победы. Несмотря на угрозу распространения коронавируса, мы продолжаем подготовку к 9 мая. Уверен, что все запланированные мероприятия состоятся, и мы сможем вновь поздравить наших ветеранов с праздником, - сказал Сергей Коняев, подводя итоги поездки.