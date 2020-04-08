Ветеранам вручают юбилейные медали

Несмотря
на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, было принято решение все-таки
посетить ветеранов, чтобы поддержать их в это непростое время. Прежде чем зайти
в дома ветеранов, гости надевали одноразовые защитные маски и перчатки. Кроме
того, предварительно сдав анализ на коронавирус, они убедились в его
отрицательном результате.
Сергей
Коняев и Наталья Куделя посетили 40 ветеранов, блокадников, тружеников тыла,
малолетних узников, участников партизанского движения. Они вручили им юбилейные
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подарки
от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и администрации
Гатчинского района.
В
ходе беседы Сергей Коняев и Наталья Куделя справились о здоровье ветеранов,
уточнили, нужна ли им какая-либо помощь в условиях карантина, а также посоветовали
не пренебрегать советами руководства страны и медиков и оставаться дома. Тем
более, что волонтеры Гатчинского района готовы всегда прийти к ним на помощь –
принести продукты, помочь с уборкой и выполнить другие просьбы.
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Отрадно было видеть наших ветеранов в добром здравии и хорошем расположении
духа. Медали и другие подарки – это только часть той поддержки, которая для них
предусмотрена в связи с 75-летием Великой Победы. Несмотря на угрозу
распространения коронавируса, мы продолжаем подготовку к 9 мая. Уверен, что все
запланированные мероприятия состоятся, и мы сможем вновь поздравить наших
ветеранов с праздником, - сказал Сергей Коняев, подводя итоги поездки.