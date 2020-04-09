Гатчинский район: на 9 апреля – 11 заболевших

Всего
по состоянию на 9 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 112 человек,
заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
В
Гатчинском районе к 10-ти ранее выявленным заболевшим (пять в Гатчине, по
одному – в пос. Тайцы, с. Никольское, с. Рождествено,
д. Большево и д. Суйда) добавился житель пос. Кобралово.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:
- Тосно 2
- Первомайское, Выборгский район 3
- Рощино, Выборгский район 2
- Гончарово, Выборгский район
- Саперное, Приозерский район
- Шлиссельбург, Кировский район
- СНТ Восход, Кировский район
- ДНП Андреевка, Всеволожский район
- Новосаратовка, Всеволожский район
- Мурино, Всеволожский район
- Всеволожск
- Кобралово, Гатчинский район
- Тихвин.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 1459 и сейчас составляет 10131 человек в 81 регионе страны.
Выздоровели 698 человек, в том числе за последние сутки 118 человек. За сутки
умерли 13 пациентов, а за весь период - 76 человека.