Гатчинский район: на 9 апреля – 11 заболевших

Всего по состоянию на 9 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 112 человек, заболевших коронавирусом, трое из их числа поправились, смертельных исходов нет.

В Гатчинском районе к 10-ти ранее выявленным заболевшим (пять в Гатчине, по одному – в пос. Тайцы, с. Никольское, с. Рождествено, д. Большево и д. Суйда) добавился житель пос. Кобралово.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в:

- Тосно 2

- Первомайское, Выборгский район 3

- Рощино, Выборгский район 2

- Гончарово, Выборгский район

- Саперное, Приозерский район

- Шлиссельбург, Кировский район

- СНТ Восход, Кировский район

- ДНП Андреевка, Всеволожский район

- Новосаратовка, Всеволожский район

- Мурино, Всеволожский район

- Всеволожск

- Кобралово, Гатчинский район

- Тихвин.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 1459 и сейчас составляет 10131 человек в 81 регионе страны. Выздоровели 698 человек, в том числе за последние сутки 118 человек. За сутки умерли 13 пациентов, а за весь период - 76 человека.