Андрей Васильев покинул пост руководителя Вырицкого поселения

Заявление о досрочном сложении своих полномочий Андрей Васильев, который руководил администрацией Вырицкого поселения с декабря 2013 года, написал в середине марта текущего года. В понедельник, шестого апреля, в ходе внеочередного заседания местные депутаты назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Вырицкого поселения заместителя главы администрации Татьяну Винокурову.

В ближайшее время Совет депутатов Вырицкого поселения объявит конкурс на должность главы местной администрации.