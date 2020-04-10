Андрей Васильев покинул пост руководителя Вырицкого поселения

Заявление о досрочном сложении своих
полномочий Андрей Васильев, который руководил администрацией Вырицкого
поселения с декабря 2013 года, написал в середине марта текущего года. В
понедельник, шестого апреля, в ходе внеочередного заседания местные депутаты назначили
временно исполняющим обязанности главы администрации Вырицкого поселения заместителя
главы администрации Татьяну Винокурову.
В ближайшее время Совет депутатов
Вырицкого поселения объявит конкурс на должность главы местной администрации.