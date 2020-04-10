Андрей Васильев покинул пост руководителя Вырицкого поселения

Андрей Васильев покинул пост руководителя Вырицкого поселения

Глава администрации Вырицкого поселения Андрей Васильев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Территория одного из самых больших поселений Гатчинского района ждет нового руководителя.

Рубрики : Общество     10 Apr 2020

Заявление о досрочном сложении своих полномочий Андрей Васильев, который руководил администрацией Вырицкого поселения с декабря 2013 года, написал в середине марта текущего года. В понедельник, шестого апреля, в ходе внеочередного заседания местные депутаты назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Вырицкого поселения заместителя главы администрации Татьяну Винокурову.

В ближайшее время Совет депутатов Вырицкого поселения объявит конкурс на должность главы местной администрации.

 

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