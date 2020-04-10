В администрации Гатчинского района – кадровые изменения

В администрации Гатчинского района – кадровые изменения

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим представила директорам сельскохозяйственных предприятий нового руководителя отдела по агропромышленному комплексу - Елену Владиславовну Ильясову.

Рубрики : Власть     10 Apr 2020

Елена Владиславовна работает в органах местного самоуправления с 1997 года. С 2009 по 2014 год возглавляла Комитет по управлению имуществом администрации МО «Город Гатчина». С 2015 года по апрель 2020 года занимала должность начальника отдела муниципального имущества и землеустройства в администрации Сиверского городского поселения.

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