В администрации Гатчинского района – кадровые изменения

Елена Владиславовна работает в органах местного самоуправления с 1997 года. С 2009 по 2014 год возглавляла Комитет по управлению имуществом администрации МО «Город Гатчина». С 2015 года по апрель 2020 года занимала должность начальника отдела муниципального имущества и землеустройства в администрации Сиверского городского поселения.