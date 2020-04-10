В администрации Гатчинского района – кадровые изменения

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим представила директорам сельскохозяйственных предприятий нового руководителя отдела по агропромышленному комплексу - Елену Владиславовну Ильясову.
Елена Владиславовна работает в органах
местного самоуправления с 1997 года. С 2009 по 2014 год возглавляла Комитет по
управлению имуществом администрации МО «Город Гатчина». С 2015 года по апрель
2020 года занимала должность начальника отдела муниципального имущества и
землеустройства в администрации Сиверского городского поселения.
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