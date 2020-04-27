Речь
идет, в частности, о домах на улице Киргетова, д. 25, на улице Красных
Военлетов, жилом комплексе в Малом Верево.
«С
вводом этих жилых комплексов до конца года в Гатчине не останется обманутых
дольщиков. Хочу особенно отметить, что все они завершаются без использования
прямых бюджетных инвестиций, благодаря механизмам привлечения
компаний-доноров», — сообщил заместитель председателя правительства области Михаил
Москвин.
Долгострой
на улице Киргетова, д. 25 заканчивает ООО «СК «Русь». Рабочие компании
завершили строительство вентиляционных шахт на крыше и приступили к установке
окон — уже остеклён пятый этаж. Общестроительные работы завершатся к концу
лета, пайщики ожидают ключи к новому году.
Также
продолжаются работы по достройке дома на улице Красных Военлетов, где в
процессе банкротства застройщика создан кооператив «Взлетстрой». Техническим
заказчиком строительства 12-этажного дома на 135 квартир в Гатчине на улице
Красных Военлетов является Дирекция комплексного развития территорий
Ленинградской области, привлеченная компания-донор — «КВС». Работы по достройке
объекта были возобновлены осенью 2019 года. Сейчас рабочие монтируют пирог
кровли, усиливают площадки лифтовых шахт и шахт дымоудаления. С начала работ
был достроен верхний этаж, технический этаж, смонтированы перекрытия кровли.
Закуплены окна, скоро их начнут монтировать, в июне планируется полностью
закрыть тепловой контур. Общестроительные работы по графику должны быть
завершены в середине осени 2020 года, тогда дом будет предъявлен
Госстройнадзору для итоговой проверки.
ЖК «Яблоневый цвет» в д. Малое Верево, где
инвестором является компания «Ленрусстрой», уже закончен, застройщик выходит на
итоговую проверку.