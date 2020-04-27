Речь идет, в частности, о домах на улице Киргетова, д. 25, на улице Красных Военлетов, жилом комплексе в Малом Верево.

«С вводом этих жилых комплексов до конца года в Гатчине не останется обманутых дольщиков. Хочу особенно отметить, что все они завершаются без использования прямых бюджетных инвестиций, благодаря механизмам привлечения компаний-доноров», — сообщил заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

Долгострой на улице Киргетова, д. 25 заканчивает ООО «СК «Русь». Рабочие компании завершили строительство вентиляционных шахт на крыше и приступили к установке окон — уже остеклён пятый этаж. Общестроительные работы завершатся к концу лета, пайщики ожидают ключи к новому году.

Также продолжаются работы по достройке дома на улице Красных Военлетов, где в процессе банкротства застройщика создан кооператив «Взлетстрой». Техническим заказчиком строительства 12-этажного дома на 135 квартир в Гатчине на улице Красных Военлетов является Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области, привлеченная компания-донор — «КВС». Работы по достройке объекта были возобновлены осенью 2019 года. Сейчас рабочие монтируют пирог кровли, усиливают площадки лифтовых шахт и шахт дымоудаления. С начала работ был достроен верхний этаж, технический этаж, смонтированы перекрытия кровли. Закуплены окна, скоро их начнут монтировать, в июне планируется полностью закрыть тепловой контур. Общестроительные работы по графику должны быть завершены в середине осени 2020 года, тогда дом будет предъявлен Госстройнадзору для итоговой проверки.

ЖК «Яблоневый цвет» в д. Малое Верево, где инвестором является компания «Ленрусстрой», уже закончен, застройщик выходит на итоговую проверку.