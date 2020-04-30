Гатчина готовится к юбилею Победы

Администрация Гатчинского
района заключила два контракта на проведение соответствующих работ.
Компания «Городской
дизайн» украшает город праздничными консолями с изображением Красной звезды –
символом Красной армии, и развевающихся ленточек. Также на улице Соборной будет
установлена арка, состоящая из трех Красных звезд. Три арки, украшенные
Георгиевскими лентами, установлены на площади Богданова и еще одна – на
Театральной площади.
Вдоль проспекта 25
Октября (от микрорайона Въезд до улицы Чкалова) устанавливается 65 консолей на
столбах освещения. Еще 30 консолей будут установлены в микрорайоне Аэродром
вдоль улиц Кныша, Зверевой и Диагональной.
На бульваре 47 Регион и
площади Богданова будут установлены стенды «благодарности», где каждый желающий
сможет оставить свое послание, связанное с 75-летием Победы нашей страны в
Великой Отечественной войне.
Общая сумма контракта на
выполнение вышеперечисленных работ составила почти 5,7 млн рублей.
Индивидуальный
предприниматель Александр Гусев занимается установкой и созданием праздничного
визуального акцента в Гатчине с помощью металлической конструкции в виде двух
сторон звезды, стремящихся друг к другу. Конструкция высотой 3,5 метра будет
установлена в микрорайоне Въезд на месте, где зимой устанавливают большой
елочный шар.
Звезда будет обладать
возможностью использования технологии дополненной реальности, позволяющей
воспроизводить анимированное трехмерное изображение посредством наведения
камеры электронного устройства на конструкцию. С помощью мобильного телефона
можно будет увидеть изображение самолета, танка, гаубицы, орудия залпового огня
«Катюша», а также сделать фотографии на память. Еще 15 тематических консолей
будут установлены на столбах освещения вдоль улиц Солодухина и Станционной.
Общая сумма контракта составила 752 тысячи рублей.