Гатчина готовится к юбилею Победы

Администрация Гатчинского района заключила два контракта на проведение соответствующих работ.

Компания «Городской дизайн» украшает город праздничными консолями с изображением Красной звезды – символом Красной армии, и развевающихся ленточек. Также на улице Соборной будет установлена арка, состоящая из трех Красных звезд. Три арки, украшенные Георгиевскими лентами, установлены на площади Богданова и еще одна – на Театральной площади.

Вдоль проспекта 25 Октября (от микрорайона Въезд до улицы Чкалова) устанавливается 65 консолей на столбах освещения. Еще 30 консолей будут установлены в микрорайоне Аэродром вдоль улиц Кныша, Зверевой и Диагональной.

На бульваре 47 Регион и площади Богданова будут установлены стенды «благодарности», где каждый желающий сможет оставить свое послание, связанное с 75-летием Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.

Общая сумма контракта на выполнение вышеперечисленных работ составила почти 5,7 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Александр Гусев занимается установкой и созданием праздничного визуального акцента в Гатчине с помощью металлической конструкции в виде двух сторон звезды, стремящихся друг к другу. Конструкция высотой 3,5 метра будет установлена в микрорайоне Въезд на месте, где зимой устанавливают большой елочный шар.

Звезда будет обладать возможностью использования технологии дополненной реальности, позволяющей воспроизводить анимированное трехмерное изображение посредством наведения камеры электронного устройства на конструкцию. С помощью мобильного телефона можно будет увидеть изображение самолета, танка, гаубицы, орудия залпового огня «Катюша», а также сделать фотографии на память. Еще 15 тематических консолей будут установлены на столбах освещения вдоль улиц Солодухина и Станционной. Общая сумма контракта составила 752 тысячи рублей.



