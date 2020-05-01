Вырицкое поселение готово помочь бездомным животным

В Вырицком поселении активисты хотят построить приют для бездомных животных и подарить им шанс на новую благополучную жизнь. О своих планах нам рассказали зоозащитницы Марина Егорова, Дарья Варламова и Татьяна Машорина. Девушек объединила общая идея – помочь самым беззащитным.

- С детства часто бывала в Вырице: здесь живут мои бабушка, мама. Около восьми лет назад поселилась в поселке уже вместе со своей семьей, - начала свой рассказ Марина.

Первое, что бросилось ей в глаза – большое количество беспризорных кошек во дворе. Все соседи их кормили, но никто не задумывался об их стерилизации. Кошки часто жили в подъездах, из-за чего там появился стойкий специфический запах и скапливались экскременты. Пару лет назад зимой у Марины потерялся кот, в поисках которого она спустилась в подвал жилого многоквартирного дома, где проживала семья.

- Зима в тот год выдалась холодной, и то, что мы там увидели, не описать словами – куча замерзших кошачьих трупов. С этим смириться уже не смогла. Мы начали забирать с улицы больных котят, лечить и при-страивать их в хорошие руки, - рассказывает она.

Многих удалось пристроить через группу ВКонтакте «Подслушано в Вырице», завязалась дружба среди местных зоозащитников. За время совместной деятельности каждый из них оброс несколькими питомцами. Сегодня у Татьяны живут четыре кота, на даче – две собаки, также она пытается выходить котенка, который в августе попал под машину. Дарья воспитывает семь котов и одну собаку, благо территория частного дома позволяет. У Марины живут три кота и собака.

- Количество животных, проживающих у зооволонтеров, всегда плавающее. Если один раз помог бездомному животному, то остановиться уже сложно. Когда мы живем летом на дачах, то порой сложно сосчитать бездомных котов, над которыми мы берем шефство. В остальное время мы ограничены только размерами нашей жилплощади, - сказала Татьяна.

Дарья отметила, что, пристраивая котят в «добрые» руки, волонтеры уповают только на доброту и ответственность этих рук.

- Мы не можем держать у себя всех котят до достижения ими возраста 6-7 месяцев, когда уже можно делать стерилизацию. Нам остается только брать честное слово с новых хозяев, что они обязательно сделают эту операцию, чтобы не плодить новых котят. Мы просим оставить за нами право ненавязчивого контроля над судьбой животных, но также не можем настаивать, - говорит она.

Тех животных, которых уже можно стерилизовать, девушки отправляют на операцию за свой счет, при возможности принимают участие в бесплатной программе по стерилизации беспризорных животных. Так, ветеринары из Сиверского центра готовы оказать нужную помощь, как участники программы. Но выделенных квот бывает недостаточно. К тому же, сразу же встает другая проблема – после операции животному нужно три – пять дней на реабилитацию, и найти для него передержку бывает очень проблематично. Кстати, в ходе бесплатной стерилизации животных чипируют, но чипы «читаются» только на определенных территориях. Так, если кошку чипировали в Вырице, и потом она попадет в Санкт-Петербург, то там этот код не будет читаться. Поэтому эту систему также необходимо совершенствовать.

Как рассказали девушки, навести порядок в отдельно взятом дворе тоже не так-то просто.

- Во-первых, в Вырице много животных на самовыгуле. Мы не знаем, есть ли у него хозяин и нужно ли его стерилизовать. Кроме того, между жильцами одного дома идет негласная война: одни подкармливают, другие – против этого. Их тоже можно понять, так как на место кормежки сразу же прибегают бродячие собаки, слетаются вороны, и все это выглядит не очень эстетично, - говорит Марина.

Неоднократно девушки обращались в ветеринарную клинику им. Айвэна Филлмора, с которой администрация Гатчинского района заключила контракт на отлов и стерилизацию бродячих собак.

- Ветеринары просили придержать нас стаю бездомных собак, которую нужно стерилизовать, но мы не можем этого сделать, так как собаки бывают агрессивными, - добавила Дарья.

В частном секторе поселка Вырица ситуация еще печальнее – далеко не все жители (особенно преклонного возраста) могут отвезти животное на стерилизацию или хотя бы заплатить за операцию. Зато подкармливать и умиляться вновь рожденным котятам и щенкам готовы многие.

- Начинается наш «любимый» весенний сезон, когда на рынке, у церкви и на мусорных площадках начнут появляться коробки с котятами. Бывает, что и просто мусорные мешки, в которых погибают несчастные животные, - рассказывает Марина.

Следующая волна появления брошенных кошек и собак всех возрастов начнется после дачного сезона, когда животные останутся одни в опустевших садоводствах. Собаки сбиваются в стаи и дичают, порой проявляют агрессию, направленную на людей. Кошки перебираются на помойки или становятся пищей для лис и других диких животных, обитающих в лесах рядом с садоводствами. Естественно, что ни одно из этих животных не стерилизовано, а значит, скорее всего, принесет новое никому не нужное потомство.

Так, у зоозащитниц появилась идея создания приюта для животных. Девушки обратились в администрацию Вырицкого поселения, где начальник отдела по земельным ресурсам и градостроительству Галина Шевченко помогла найти земельный участок, который подходит под все нормативы для строительства приюта: в границах населенного пункта, но на определенном расстоянии от жилых домов (300 – 400 метров), соответствует эпидемиологическим нормам - в п. Вырица, в конце ул. Сосновой. Активистки собрали необходимые подписи и подали заявление в местную ад-министрацию, чтобы получить его в безвозмездное пользование или аренду на льготных условиях. Для выделения участка депутатам Вырицкого поселения необходимо сначала внести изменения в Правила землепользования и застройки, добавив в описание территориальной зоны вид разрешенного использования, соответствующий целевому использованию. После внесения изменений в ПЗЗ можно будет утверждать схему расположения земельного участка и ставить его на кадастровый учет.

Депутат Вырицкого поселения Олеся Федорова рассказала, что она, как и многие депутаты, готова поддержать проект местных волонтеров.

- Тема действительно актуальная. Если девушки разработают конкретный план, то мы будем голосовать «за» него, - сказал она.

Зооактивисты параллельно занимаются оформлением некоммерческой организации, чтобы иметь возможность официально вести свою деятельность, собирать пожертвования от спонсоров и заключать договора с инвесторами. Девушки уверены в успехе своего предприятия, тем более что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли закон о выделении земельных участков под строительство приютов для жи-вотных без торгов, а именно целевым назначением.

Активисты хотят сделать приют для животных социальным центром, в работе которого будут принимать участие волонтеры всех возрастов. В идеале на базе приюта будет функционировать зоогостиница и ветеринар-ная клиника, чтобы за счет коммерческой деятельности можно было содержать, лечить и стерилизовать бездомных животных.

- Мы благодарны депутатам Вырицкого поселения, которые поддерживают наш проект. Наконец-то власти обратили внимание на бездомных животных, чья численность из года в год увеличивается, - сказала Марина.



