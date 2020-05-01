Вырицкое поселение готово помочь бездомным животным

В Вырицком поселении
активисты хотят построить приют для бездомных животных и подарить им шанс на
новую благополучную жизнь. О своих планах нам рассказали зоозащитницы Марина
Егорова, Дарья Варламова и Татьяна Машорина. Девушек объединила общая идея –
помочь самым беззащитным.
- С детства часто бывала
в Вырице: здесь живут мои бабушка, мама. Около восьми лет назад поселилась в
поселке уже вместе со своей семьей, - начала свой рассказ Марина.
Первое, что бросилось ей
в глаза – большое количество беспризорных кошек во дворе. Все соседи их
кормили, но никто не задумывался об их стерилизации. Кошки часто жили в
подъездах, из-за чего там появился стойкий специфический запах и скапливались
экскременты. Пару лет назад зимой у Марины потерялся кот, в поисках которого
она спустилась в подвал жилого многоквартирного дома, где проживала семья.
- Зима в тот год выдалась
холодной, и то, что мы там увидели, не описать словами – куча замерзших
кошачьих трупов. С этим смириться уже не смогла. Мы начали забирать с улицы
больных котят, лечить и при-страивать их в хорошие руки, - рассказывает она.
Многих удалось пристроить
через группу ВКонтакте «Подслушано в Вырице», завязалась дружба среди местных
зоозащитников. За время совместной деятельности каждый из них оброс несколькими
питомцами. Сегодня у Татьяны живут четыре кота, на даче – две собаки, также она
пытается выходить котенка, который в августе попал под машину. Дарья
воспитывает семь котов и одну собаку, благо территория частного дома позволяет.
У Марины живут три кота и собака.
- Количество животных,
проживающих у зооволонтеров, всегда плавающее. Если один раз помог бездомному
животному, то остановиться уже сложно. Когда мы живем летом на дачах, то порой
сложно сосчитать бездомных котов, над которыми мы берем шефство. В остальное
время мы ограничены только размерами нашей жилплощади, - сказала Татьяна.
Дарья отметила, что,
пристраивая котят в «добрые» руки, волонтеры уповают только на доброту и
ответственность этих рук.
- Мы не можем держать у себя всех котят до
достижения ими возраста 6-7 месяцев, когда уже можно делать стерилизацию. Нам
остается только брать честное слово с новых хозяев, что они обязательно сделают
эту операцию, чтобы не плодить новых котят. Мы просим оставить за нами право
ненавязчивого контроля над судьбой животных, но также не можем настаивать, -
говорит она.
Тех животных, которых уже
можно стерилизовать, девушки отправляют на операцию за свой счет, при
возможности принимают участие в бесплатной программе по стерилизации
беспризорных животных. Так, ветеринары из Сиверского центра готовы оказать
нужную помощь, как участники программы. Но выделенных квот бывает недостаточно.
К тому же, сразу же встает другая проблема – после операции животному нужно три
– пять дней на реабилитацию, и найти для него передержку бывает очень
проблематично. Кстати, в ходе бесплатной стерилизации животных чипируют, но
чипы «читаются» только на определенных территориях. Так, если кошку чипировали
в Вырице, и потом она попадет в Санкт-Петербург, то там этот код не будет
читаться. Поэтому эту систему также необходимо совершенствовать.
Как рассказали девушки,
навести порядок в отдельно взятом дворе тоже не так-то просто.
- Во-первых, в Вырице
много животных на самовыгуле. Мы не знаем, есть ли у него хозяин и нужно ли его
стерилизовать. Кроме того, между жильцами одного дома идет негласная война:
одни подкармливают, другие – против этого. Их тоже можно понять, так как на
место кормежки сразу же прибегают бродячие собаки, слетаются вороны, и все это
выглядит не очень эстетично, - говорит Марина.
Неоднократно девушки
обращались в ветеринарную клинику им. Айвэна Филлмора, с которой администрация
Гатчинского района заключила контракт на отлов и стерилизацию бродячих собак.
- Ветеринары просили
придержать нас стаю бездомных собак, которую нужно стерилизовать, но мы не
можем этого сделать, так как собаки бывают агрессивными, - добавила Дарья.
В частном секторе поселка
Вырица ситуация еще печальнее – далеко не все жители (особенно преклонного
возраста) могут отвезти животное на стерилизацию или хотя бы заплатить за
операцию. Зато подкармливать и умиляться вновь рожденным котятам и щенкам
готовы многие.
- Начинается наш
«любимый» весенний сезон, когда на рынке, у церкви и на мусорных площадках
начнут появляться коробки с котятами. Бывает, что и просто мусорные мешки, в
которых погибают несчастные животные, - рассказывает Марина.
Следующая волна появления
брошенных кошек и собак всех возрастов начнется после дачного сезона, когда животные
останутся одни в опустевших садоводствах. Собаки сбиваются в стаи и дичают,
порой проявляют агрессию, направленную на людей. Кошки перебираются на помойки
или становятся пищей для лис и других диких животных, обитающих в лесах рядом с
садоводствами. Естественно, что ни одно из этих животных не стерилизовано, а
значит, скорее всего, принесет новое никому не нужное потомство.
Так, у зоозащитниц
появилась идея создания приюта для животных. Девушки обратились в администрацию
Вырицкого поселения, где начальник отдела по земельным ресурсам и
градостроительству Галина Шевченко помогла найти земельный участок, который
подходит под все нормативы для строительства приюта: в границах населенного
пункта, но на определенном расстоянии от жилых домов (300 – 400 метров),
соответствует эпидемиологическим нормам - в п. Вырица, в конце ул. Сосновой.
Активистки собрали необходимые подписи и подали заявление в местную
ад-министрацию, чтобы получить его в безвозмездное пользование или аренду на
льготных условиях. Для выделения участка депутатам Вырицкого поселения
необходимо сначала внести изменения в Правила землепользования и застройки,
добавив в описание территориальной зоны вид разрешенного использования,
соответствующий целевому использованию. После внесения изменений в ПЗЗ можно
будет утверждать схему расположения земельного участка и ставить его на
кадастровый учет.
Депутат Вырицкого
поселения Олеся Федорова рассказала, что она, как и многие депутаты, готова
поддержать проект местных волонтеров.
- Тема действительно
актуальная. Если девушки разработают конкретный план, то мы будем голосовать
«за» него, - сказал она.
Зооактивисты параллельно
занимаются оформлением некоммерческой организации, чтобы иметь возможность
официально вести свою деятельность, собирать пожертвования от спонсоров и
заключать договора с инвесторами. Девушки уверены в успехе своего предприятия,
тем более что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли
закон о выделении земельных участков под строительство приютов для жи-вотных
без торгов, а именно целевым назначением.
Активисты хотят сделать
приют для животных социальным центром, в работе которого будут принимать
участие волонтеры всех возрастов. В идеале на базе приюта будет функционировать
зоогостиница и ветеринар-ная клиника, чтобы за счет коммерческой деятельности
можно было содержать, лечить и стерилизовать бездомных животных.
- Мы благодарны депутатам
Вырицкого поселения, которые поддерживают наш проект. Наконец-то власти
обратили внимание на бездомных животных, чья численность из года в год
увеличивается, - сказала Марина.