В Вырице увековечат память художника и поэта Юрия Антонова

Наивное искусство с глубоким смыслом

Юрий Антонов родился в Вырице. Долгое время жил в том же районе, где рос его земляк – знаменитый писатель-фантаст Иван Ефремов, оказавший заметное влияние на будущего художника.

У изголовья северной столицы,

На берегу извилистой реки

Стоит поселок Вырица, как птица,

Всегда готовая порвать силки...

Ю. Антонов

Химик по образованию, Юрий Антонов всегда увлекался поэзией и живописью. В молодости писал стихи и прозу, зачитывался литературой по искусству, но никогда не думал, что сам когда-нибудь возьмется за кисть. Тем не менее это случилось.

Юрий Антонов начал рисовать в 45 лет. Вначале, подбадриваемый советами художника-реалиста Виктора Мартирова, он делал натурные зарисовки, позже перешел к вольным экспериментам. Начал выставляться в местных галереях, а через какое-то время на место станковых работ пришли монументальные. Так, в обычной двухкомнатной вырицкой квартире начал рождаться «Храм Гомера».

Не имея профессионального художественного образования, Юрий Антонов создавал самобытные, необычные, эмоционально насыщенные работы, выделяющиеся определенной стилистикой и колоритом. Специалисты называли его художником-наивистом или художником наивной эстетики.

В поисках самовыражения Антонов обращался к формам детского творчества: к контурности, плоскому пространству, декоративности как к первоэлементам создаваемого им нового мира.

Мечты подобны

Крылатым птицам,

Улыбкам детства

На взрослых лицах.

Ю. Антонов

Взрослый не может рисовать как ребенок, но может по-детски непосредственно воспринимать окружающий мир. Картина и изображенный на ней мир ощущаются автором как реальность, в которой он сам существует. Стиль Антонова напоминает детский рисунок по форме, но несравним с ним по масштабу замысла. Этот художник взял в руки кисть, уже будучи взрослым человеком со сложившимся мировоззрением, философией и сложным бэкграундом (кризисы, потери, трудности).

Юрий создавал на холстах свой мир и существовал в нем сам, интерпретируя происходящее вокруг, философствуя и размышляя. Художник обращался к вечным и общечеловеческим темам, близким каждому: рождение и смерть, любовь и ненависть, добро и зло, совмещение вымысла и реальности, дом и семья, технический прогресс и духовные поиски. Он выстраивал программу росписи, преломляя сквозь призму индивидуального опыта всевозможные идеи культуры и религии. В итоге получалась сложно кодифицированная система, раскрыть глубинный замысел которой способен лишь сам автор. Отсюда двойственность восприятия работ Юрия Антонова: они понятны окружающим и в то же время заставляют задуматься. Так или иначе, яркие, наполненные цветом и смыслом, они цепляют внимание, будят мысль и надолго остаются в памяти.

Юрий Антонов был членом Некоммерческого партнерства «Союз писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга» и Межрегионального Союза писателей. Он был одним из тех, кто стоял у истоков Вырицкого творческого объединения «Долина» при Вырицкой поселковой библиотеке им. И.А. Ефремова.

Антонов создал сотни художественных работ и выпустил книгу своих стихотворений. Его произведения регулярно выставлялись на районных и местных художественных выставках. В мастерской Юрия Антонова неоднократно бывали кинематографисты Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения, которые сняли несколько документальных фильмов о художнике и его творчестве.

Творчество Юрия Антонова получило высокую оценку искусствоведов. В августе 2024 года в московском альманахе «Русское маргинальное. Эстетика бриколажа» была опубликована фундаментальная статья «Непослушное искусство» искусствоведа Марии Артамоновой. Автор статьи назвала работы Юрия Антонова значимым явлением в аутсайдерском искусстве.

«Храм Гомера»

Главным наследием Юрия Антонова стал «Храм Гомера», который он создал в своей двухкомнатной квартире-мастерской на улице Ушаковской в Вырице. За годы эта квартира превратилась в уникальное музейное пространство, арт-объект, ставший настоящим произведением искусства. Расписанные художником и его друзьями потолки, стены, двери, мебель создают неповторимую атмосферу. Участие в росписях и графике принимали художники Александр Исачев, Юрий Медведев, Виктор Мартиров и Иван Сотников, чьи работы давно стали национальным достоянием российских музеев и частных коллекций по всему миру.

Эти яркие колоритные росписи – не просто декор, а философские высказывания, отражающие культурную жизнь Вырицы с 1970-х по 2020-е годы. В основе этой уникальной живописи – авторская трактовка христианства, античной мифологии и текстов фантаста Ивана Ефремова.

Летят по небу облака,

Чуть медленней чем птицы,

Похожи на людей слегка,

Что потеряли лица.

Ю. Антонов

Как говорят специалисты, эпоха классического наива постепенно уходит. Тем более актуальным становится вопрос о сохранении наследия художника, плодотворно работающего в этом жанре.

Как утверждает магистр культурологии Татьяна Синельникова (статья «Непослушное искусство»), «Храм Гомера» Антонова уже по сути внесен в список мировых объектов народной арт-среды. Наследие художника: росписи, графика, живопись, коллекция книг, фотографии – это единый, неделимый комплекс.

«Вырицкий храм Гомера представляет собой замкнутый универсум, поэтому любой изъятый из него предмет теряет свою смысловую наполненность», – подтверждает эту мысль в этой же статье Мария Артамонова.

Сохранение наследия

Местные жители и гости называют вырицкую квартиру Юрия Антонова музеем. За долгие годы жизни вокруг художника сложился круг друзей и ценителей, которые считают его уход огромной потерей не только для себя, но и для культурной жизни всего Гатчинского округа. И сегодня стоит острая необходимость сохранить квартиру-мастерскую как мемориальное пространство и как единый арт-комплекс, включающий в себя уникальные росписи, графику, живопись, коллекцию книг и фотографий, личные вещи художника.

Как считают члены инициативной группы, «Храм Гомера» мог бы стать не только уникальной точкой притяжения для ценителей наивного искусства и культурного наследия Ленинградской области, но и интересной туристической локацией. Друзей Юрия Антонова поддерживают и эксперты-искусствоведы.

«Особый культурологический интерес данного объекта – квартиры Юрия Антонова – представляет то, что данное пространство воплощает в специфической творческой форме систему норм и ценностей поколения людей, проживших несколько этапов сложной отечественной истории: поздний советский период, эпоху 1990-х годов и т.д... Мы можем говорить об определенном срезе культуры последних десятилетий, отражающем ее нормы и ценности в оптике творчества человека... Подводя итог, можно сказать, что данное пространство имеет культурную значимость для Ленинградской области как феномен культуры конца XX – начала XXI века и может быть музеефицировано», – уверена доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, член Международного совета музеев при ЮНЕСКО и Европейской ассоциации аутсайдерского искусства Анна Суворова.

Члены инициативной группы готовы взять на себя кураторство, материальную поддержку и ответственность за содержание и функционирование будущего музея Юрия Антонова. В поддержку этой инициативы уже выступили многие ценители и знатоки искусства. Среди них – Международная Гильдия мастеров, музей «Русский Левша» (Санкт-Петербург), Государственный университет кино и телевидения (Санкт-Петербург), Республиканский музей изобразительных искусств (Йошкар-Ола), АНО «Аутсайдервиль», Музей «Битлз» Коли Васина (Санкт-Петербург).

Идею сохранения культурного наследия Юрия Антонова и превращение его уникальной квартиры в музей и арт-пространство в целом поддержала и администрация Гатчинского округа. «На сегодняшний день рассматривается вопрос о сохранении квартиры-мастерской, а также творческого наследия Юрия Антонова. В связи с тем, что данная квартира числится в реестре муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа, определяется алгоритм действий для возможного перевода квартиры из жилого фонда в нежилой», – написал в ответ на обращение инициаторов заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов.

Надеемся, что уже в ближайшее время в Вырице появится еще одно мемориальное и творческое пространство, которое в очередной раз подчеркнет уникальность Вырицкого культурного феномена, насчитывающего не один десяток лет.

Всю ночь я работаю

в Вырице дивной –

Иконоподобной,

мечтами увитой;

Зимою покрытой

серебряным снегом,

А летом цветами

и царственной негой!

Здесь люди

духовною силой богаты

И самые чудные

в мире закаты...

Ю. Антонов

Юлия Лысанюк

Фото Георгия Смирнова