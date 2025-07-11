Дню российской почты посвятили церемонию гашения открытки в Лахта Центре

Для гашения открытки Почта России изготовила специальный штемпель. На его оттиске — надписи «Лахта Центр», «Почтовый пункт на высоте 365 метров», а также индекс почтового отделения — 197350. У почтового штемпеля переводная дата, его будут использовать в почтовом отделении для нанесения на открытки, отправленные из Лахта Центра.

Первые оттиски специального почтового штемпеля на уникальные памятные открытки поставили директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко и заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Илья Кочеврин.

«Мы рады, что пункт Почты России работает на обзорной площадке Лахта Центра. Обзорная площадка дает новый взгляд на Петербург. А почтовый пункт позволяет поделиться с родными и близкими своими впечатлениями. Причем в самом теплом и живом формате – в виде рукописной открытки. Продолжим эту работу – дарить людям самые лучшие впечатления и помогать делиться эмоциями с теми, кто дорог», — подчеркнул заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Илья Кочеврин.

«Символично, что специальное гашение открытки, посвящённое Дню Российской почты, проходит именно здесь. Гашение проводится именным почтовым штемпелем, выпущенным специально для «Лахта Центра». Мы очень рады многолетнему сотрудничеству с Газпромом и «Лахта Центром», у нас интересные и популярные совместные проекты. Мы совместно с «Газпромом» с удовольствием предоставляем петербуржцам и гостям города возможность отправить красивые коллекционные открытки с художественными иллюстрациями прямо с обзорной площадки «Лахта Центра», — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

Также с 22:30 13 июля до 04:00 14 июля в честь Дня российской почты на зданиях комплекса Лахта Центра будет включена праздничная подсветка в синей гамме.

Самый высокий почтовый пункт в здании в России, действующий на 86 этаже Лахта Центра на высоте 365 метров, стал продолжением многолетнего сотрудничества ПАО «Газпром» и АО «Почта России». В частности, с 2021 года ежегодно проводится художественный проект с новогодними почтовыми открытками, вдохновленными Лахта Центром, территорией Большой Лахты и праздничной атмосферой Петербурга «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе», благодаря которому новогодние поздравления родным и близким за 4 года отправили более 140 000 человек.

Фото ПАО “Газпром”